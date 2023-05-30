Общество 30.05.2023 в 10:39

В Бурятии уменьшается количество людей, которые хотят и могут работать

Для бизнеса эта ситуация – серьезный вызов, говорят эксперты hh.ru
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии уменьшается количество людей, которые хотят и могут работать
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала ситуацию с резюме в Бурятии. Оказалось, что в апреле жители региона выходили на рынок труда реже, чем в марте – количество активных резюме сократилось на 7,1%. Для сравнения: по ДФО активность соискателей снизилась на 5,1% за месяц, как и по России в целом (- 5,1%).

По данным hh.ru, в апреле падение активности соискателей в Бурятии зафиксированово почти во всех профессиональных сферах. Наиболее заметно количество резюме снизилось в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-23,2% по сравнению с мартом), «Автомобильный бизнес» (-18,3%), «Наука, образование» (-17,7%), «Розничная торговля» (-13,2%) и «Административный персонал» (-11,7%).

Положительная динамика резюме отмечена только в одной из профессиональных сфер «Страхование» (+3,6%). При этом наименьшее снижение активности соискателей в апреле произошло в сферах «Закупки» (-5,7%), «Высший и средний менеджмент» (-6%) и «Управление персоналом, тренинги» (-6,6%).

В предыдущий месяц жители Бурятии чаще всего искали работу в сфере «Рабочий персонал» и разместили здесь сразу 25% от всех резюме в регионе. Также в топ-5 популярных среди соискателей сфер вошли «Домашний, обслуживающий персонал» (20%), «Транспорт, логистика» (19%), «Продажи, обслуживание клиентов» (18%) и «Строительство, недвижимость» (15%).

Реже всего жители Бурятии искали работу в сферах «Страхование» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» – в сумме менее 1% от общего числа резюме в регионе.

«Показатели рынка труда по итогам апреля подтверждают снижение критичности трудоустройства на фоне установившейся рекордно низкой безработицы. Рынок труда вновь в полной мере ощущает на себе эффект демографической ямы – «вымывание» молодых возрастных когорт трудоспособного населения. Количество людей, которые хотят и могут работать, на рынке труда уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. Для самих соискателей это скорее плюс – меньше конкурентов, более лояльные работодатели. Но вот для бизнеса эта ситуация – серьезный вызов. Согласно исследованию hh.ru и консалтинговой компании «Яков и Партнёры», средний срок привлечения кандидатов за последнее время увеличился в 1,5 раза. Очевидно, что в таких условиях будут расти не только сроки закрытия вакансий, но и стоимость привлечения кандидатов, причем у всех участников рынка (компании-работодатели, работные сайты, кадровые агентства, частные рекрутеры)», - комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Фото: «Номер один»
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трудоустройство

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