Жителей Бурятии просят не распространять фейки о пропавших

Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Республике Бурятия рассказали жителям, как отличить фейковые сообщения о пропавших от реальных. Волонтеры сообщают, что множество эмоциональных постов, которые люди на эмоциях принимаются пересылать друг другу, не соответствуют действительности и создают только панику.

«Их пересылают взволнованные родители, а иногда даже сотрудники системы образования. Особенно впечатлительные и доверчивые, желая помочь, добавляют к ним свой номер телефона для связи, думая, что ситуация произошла с близкими людьми, и они нуждаются в помощи. К счастью, большинство этих сообщений фейк – заведомо ложная информация»,

- предупреждают в «Лиза Алерт».



Активисты обращают внимание, что жители пытаются помочь, однако в этом кроется опасность таких сообщений – они создают общий нервозный фон, приводят к панике, отвлекают профильные службы и волонтеров от помощи реальным людям.

У фейков есть общие черты, которые можно научиться замечать:



– яркая эмоциональная окраска: взволнованный голос, пугающие детали, угроза безопасности детей;



– отсутствие конкретики, фактов, размытые детали, обобщения, общие фразы, относительное время (утром, сегодня, час назад);



– нет ссылок на источники;



– совсем нет географической привязки, или она очень не точная: «у школы, на Ленина, в городском парке» – эти места есть в любом городе;



– призыв к срочному распространению.



В достоверном объявлении о пропавшем или найденном всегда указаны:



– фамилия и имя;



– возраст;



– место, время и обстоятельства пропажи или обнаружения;



– особые приметы, во что был одет;



– и самое главное – контакты родных, полиции и/или волонтёров.



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