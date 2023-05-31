Общество 31.05.2023 в 13:49

В Улан-Удэ усилят работу транспорта в дни празднования 100-летия республики

В основной день праздника трамваи и автобусы будут ходить до часа ночи
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ усилят работу транспорта в дни празднования 100-летия республики
В Улан-Удэ в дни празднования 100-летия Республики Бурятия автобусы и трамваи будут работать до позднего времени. Как сообщили в мэрии, для удобства горожан работа общественного транспорта 2 июня будет продлена до 24 часов, а в субботу, 3 июня - до часа ночи.

В основной день праздничных мероприятий - 3 июня - будет изменена схема движения городских маршрутов с направлением в объезд закрытых для движения улиц Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова по улицам Коммунистическая, Смолина и Борсоева. Будет продлена работа общественного транспорта по тем маршрутам, движение которых проходит через центр города.

На маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками - №№ 2, 3, 29, 30, 95, 15, 37, 55, 59, 77, 82, 19, 33, 46, 56, 56С, 97, 97 и 40 - в позднее время будут работать от 5 до 15 единиц транспорта, всего - свыше ста автобусов.

Работа автобусов МУП «Городские маршруты» в эти дни с утра и до вечера будет организована по графикам рабочего дня.

В пятницу, 2 июня, до 24 часов на линии будут курсировать 24 автобуса по 12 маршрутам: №№ 1, 2, 3, 10, 16, 16К, 17, 19А, 37, 46А, 59, 92 и 95 (на каждом маршруте будет от 1 до 3 автобусов).

В субботу, 3 июня, до часа ночи будут организовано движение 43 муниципальных автобусов по 12 маршрутам: №№ 1, 2, 3, 10, 16, 16К, 17, 19А, 37, 46А, 59, 92 и 95 (на каждом маршруте будет от 2 до 8 автобусов)

Будет увеличено время работы в праздничные дни и для трамваев. Так, 2 июня с 23 до 24 часов будет продлено время работы 5 трамвайных вагонов по следующим маршрутам: №№ 1, 2, 4, 7 и 8 (по 1 вагону на маршрут).

3 июня также будет продлено время работы 14 трамваев с 23.00 до часа ночи по следующим маршрутам: №№ 1, 2, 4, 7 и 8 ( от 2 до 4 вагонов на маршрут).



Фото: «Номер один»
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