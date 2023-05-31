В Улан-Удэ построят больше воркаут-зон и площадку для велосипедистов

Депутаты улан-удэнского городского совета открыли новые площадки к празднику 1 июня – Международному дню защиты детей. Всего на 10 депутатских округах пройдет 26 мероприятий, связанных с открытием обновленных дворовых территорий.

«Это подарок от депутатов городского совета нашим дорогим детям. У нас открывается 9 спортивных площадок, 11 детских площадок. Еще открывается 1 памп-трек для велосипедистов, 2 воркаут-площадки. Я думаю, что обновление на округах, дворах, территориях – все это благоустройство будет отличное. Наши дети будут довольны, начнут заниматься не только на детских МАФах, но и на тренажерах, что приведет их к хорошей физической форме»,

- высказался и.о. председателя горсовета Анатолий Белоусов.



Как отметил депутат, в районе остановки «Химчистка» появится крупная детская спортивная площадка, где будет футбольное поле с искусственным покрытием. А в Советком районе на избирательном округе № 16 депутата Сергея Бурдикова появится памп-трек – специальная площадка для велосипедистов.

Еще два двора благоустроили в Железнодорожном районе и в микрорайоне Восточный. Так, по улице Комсомольская,8а, построили малые архитектурные формы для детских игр, а также установили спортивные тренажеры.







«Мы каждый год стараемся, делаем приоритет на спортивные прорезиненные площадки. Здесь, например, сделали качели и универсальный тренажер, на котором можно работать и лазить по нему, также дети могут заниматься на кольцах и на лесенке. Стараемся делать разнообразные МАФы, на которых дети могут и развлекаться, и заниматься спортом. Часто устанавливаем и для пожилого населения тренажеры, на которых они занимаются – у нас есть большой спрос. Еще гнезда-качели пользуются невероятной популярностью»,

- рассказал депутат горсовета Дмитрий Турченюк.



Турченюк отметил, что на избирательном округе № 7 по улице Комсомольская,35, появится площадка для самых маленьких. Еще одну зону для занятий воркаут возвели в детском сквере «Радуга», обновят двор по Октябрьской, 18.

«У нас была площадка только для малышей, а для больших детей от 7 лет и старше были только старые сооружения. В прошлом году мы сделали запрос на обновление, как раз приходил помощник депутата и собирал пожелания жильцов, мы сделали запрос. И в начале весны нам сказали, что на наш запрос пришел положительный ответ. Мы всем домом стали обсуждать и думать, какие элементы у нас установят»,

- высказалась местная жительница Валентина Антонова.









Жители микрорайона Восточный, улицы Королева, 18, новую площадку ждали с нетерпением. Заявку на обновление они подали еще в 2020 году, но по различным причинам сроки строительства пришлось перенести. В этом дворе проживает много семей с маленькими детьми, но для них не было никаких развлечений. Сейчас здесь появилась специальная зона для самых маленьких с качелями, песочницей и горкой, а также место отдыха для их родителей.

«Мы установили детскую площадку для детей до 7 лет. Хотели сделать именно такую площадку, так как за этим домом есть различные качели и рукоходы для взрослых детей, но для таких маленьких - не было. Теперь они могут в песочке поиграть, а родители - скоротать время, пока дети играют и качаются. Мы советовались с жителями, эту площадку переделывали три раза – ту же горку переносили дважды, чтобы отделить зону для подвижных игр от зоны для родителей»,

- рассказывает депутат горсовета Виктор Ефремов.









Во дворе установили даже небольшой шахматный столик, чтобы взрослые могли развлечься, ожидая своих детей.