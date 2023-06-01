Общество 01.06.2023 в 10:18

Сотрудники полиции Бурятии просят откликнуться родственников погибшего в ДТП

Уроженец Братска не имеет родственников, но у него, возможно, есть дочь и бывшая супруга/сожительница
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Сотрудники полиции Бурятии просят откликнуться родственников погибшего в ДТП
В Улан-Удэ 29 июня на ул. Приборная Октябрьского района Улан-Удэ произошло столкновение трех Toyot: Land Cruiser, MarkII и Corolla Filder. В результате ДТП водитель и пассажир MARK II погибли, сообщили в МВД по Бурятии.

В ходе предварительного следствия установлено, что погибший пассажир Андрей Алексеевич Иванов 19.03.1970 г.р., уроженец города Братск Иркутской области, не имеет близких родственников, которые могли бы представлять его интересы по настоящему уголовному делу на стадии предварительного следствия и в суде. Однако знакомый мужчины рассказал полицейским, что у погибшего, возможно, есть дочь и бывшая супруга (сожительница).



Следователи Следственного управления МВД России по Улан-Удэ просят родственников Андрея Иванова обратиться в полицию телефону 8-995-284-60-19.

Фото: МВД по Бурятии
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