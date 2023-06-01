Общество 01.06.2023 в 12:53

В Улан-Удэ на Богородском острове образовались горы мусора

«Вонь, бегают собаки и крысы, и все это – напротив детской площадки» - рассказывают жители
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ на Богородском острове образовались горы мусора

В редакцию «Номер один» обратились горожане, проживающие в ДНТ «Ранет». Они сообщили, что в дачном товариществе на Богородском острове уже с марта месяца редко вывозится мусор. Сейчас проблема обострилась – к мусорным бакам невозможно подойти, стоит ужасный запах, вокруг отходов бродят стаи бездомных собак и крыс.

«До этого в зимний период ездил мусоровоз очень маленькой емкости, соответственно, весь мусор грузить не было возможности. Сейчас ситуация катастрофическая, невозможно вывести мусор. Люди вынуждены разбираться сами - кто-то сжигает пластик и прочие вещи у себя на участках, кто-то вывозит отходы на другие мусорки. Я не знаю, как решить данную проблему. Вонь стоит невыносимая, вокруг баков бегают собаки и крысы, и все это - напротив детской площадки»,

 - поделился местный житель.
 Садоводы прислали несколько фотографий.




Напомним, проблема с вывозом отходов в Бурятии возникает регулярно - как в СНТ и ДНТ, так и в селах и городах. В марте текущего года активисты рассказали о ситуации с вывозом мусора в Кяхте. К своему сообщению общественники прикладывали видеодоказательства – на мусорных площадках творилась полная антисанитария.

   Фото: предоставлено жителями ДНТ "Ранет"

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мусор уборка мусора ЭкоАльянс

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