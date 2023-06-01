В Улан-Удэ на Богородском острове образовались горы мусора

В редакцию «Номер один» обратились горожане, проживающие в ДНТ «Ранет». Они сообщили, что в дачном товариществе на Богородском острове уже с марта месяца редко вывозится мусор. Сейчас проблема обострилась – к мусорным бакам невозможно подойти, стоит ужасный запах, вокруг отходов бродят стаи бездомных собак и крыс.

«До этого в зимний период ездил мусоровоз очень маленькой емкости, соответственно, весь мусор грузить не было возможности. Сейчас ситуация катастрофическая, невозможно вывести мусор. Люди вынуждены разбираться сами - кто-то сжигает пластик и прочие вещи у себя на участках, кто-то вывозит отходы на другие мусорки. Я не знаю, как решить данную проблему. Вонь стоит невыносимая, вокруг баков бегают собаки и крысы, и все это - напротив детской площадки», - поделился местный житель.













Напомним, проблема с вывозом отходов в Бурятии возникает регулярно - как в СНТ и ДНТ, так и в селах и городах. В марте текущего года активисты рассказали о ситуации с вывозом мусора в Кяхте. К своему сообщению общественники прикладывали видеодоказательства – на мусорных площадках творилась Садоводы прислали несколько фотографий.Напомним, проблема с вывозом отходов в Бурятии возникает регулярно - как в СНТ и ДНТ, так и в селах и городах. В марте текущего года активисты рассказали о ситуации с вывозом мусора в Кяхте. К своему сообщению общественники прикладывали видеодоказательства – на мусорных площадках творилась полная антисанитария.

Фото: предоставлено жителями ДНТ "Ранет"