В Бурятии объяснили причину участившихся встреч с медведями

Бурприроднадзор прокомментировал участившиеся встречи жителей республики с косолапыми обитателями леса.

Напомним,случаев было несколько. В Кабанском районе медведя заметили на улице Садовая и в районе моста в селе Заречье. Медведицу с медвежонком видели на трассе в 3 км от села Сухая в районе турбазы «Байкальские волны». В местности Новая земля возле села Сухая медведь напал на корову. В Баунтовском районе жителям повстречался медвежонок на трассе.

Кроме того, как писал «Номер один», недавно якобы угрозу от медведей вовсе использовали как инструмент отмывания денег – прокуратура Кабанского района проверила деятельность одного из предприятий и установила, что сотрудник ввел в заблуждение руководителя, сказав, будто есть опасность выхода из леса медведей на водозаборные сооружения. В связи с этим заключили фиктивные договоры об охране территории водозабора и произвели их оплату.

Как объяснили в Бурприроднадзоре, все фото и видео, как правило, сняты недалеко от леса, естественной среды обитания дикого животного.

«Сейчас у медведей идёт гон, а также из-за снега в гольцах идёт активное перемещение медведей вниз горных массивов. Поэтому отмечаются случаи выхода зверя. Как правило, это дороги около тайги, жилье человека в труднодоступных местах»,

- добавляют в сообщении.



«В Бурятии обитает 6016 особей медведя, что составляет 0,2 особей на 1000 га охотничьих угодий. Максимально допустимое значение плотности популяции медведя по утвержденным Минприроды России нормам составляет 1,5 особи. То есть, численность медведя в Бурятии ниже этого норматива более, чем в 7 раз. Резких скачков численности медведя за последние 10 лет не наблюдается, ежегодный прирост его популяции фиксируется в пределах 5-8% от численности, при среднем биологическом показателе в 33%»,

- рассказали в Бурприроднадзоре.



В регионе продолжают работать специалисты Бурприроднадзора, охотоведы, специалисты охотничьих угодий. По каждому сигналу о выходе медведей они проводят оперативные мероприятия. Как отмечает замруководителя ведомства Максим Климентьев, до 10 июня идёт сезон охоты на медведя в рамках спортивно-любительской охоты. Уже добыто 100 особей.При этом специалисты отмечают, что нападение на человека для медведя не свойственно. Это может быть или медведица, которая защищает своих медвежат или, если медведю помешали у добычи.В ведомстве напомнили, что в весенний период, когда медведь вышел из берлоги, он вынужденно ищет способы пропитания. Медведь может выйти к берегам рек для ловли рыбы, выйти к населенным пунктам, где есть свалки, в места отдыха людей, если там имеются в открытом доступе продукты питания. Поэтому необходимо не оставлять пищевые отходы на природе, своевременно вывозить мусор.