Олег Юмов: «Бурятии больше, чем 100 лет»

Идет подготовка к самому массовому и зрелищному мероприятию ко дню рождения Республики Бурятия. В субботу, 3 июня, на Центральном стадионе Улан-Удэ пройдет музыкально-театральное представление «Буряад улас - 100 жэл. Бурятии - 100 лет». Это грандиозное событие продемонстрирует историю Бурятии со времен гуннов до наших дней. Более 2000 артистов и любительских коллективов покажут все разнообразие культуры народов Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.Подготовка к представлению началась в 2018 году. Год назад началась работа над постановкой.«Основная суть нашего представления на стадионе - это Бурятии больше, чем сто лет. Мы же не 100 лет назад появились. Возраст - это не понятие месяца, года или века. Это события и люди, которые сформировали нынешнюю Бурятию. Со времен гуннов и до сегодняшних дней мы ведем события и людей и показываем их через художественно-творческое осмысление, - подчеркнул главный режиссер музыкально-театрального представления Олег Юмов.Особый смысл организаторы вложили и в декорации концерта. Художник-постановщик музыкально-театрализованного представления «Буряад улас – 100 жэл. Бурятия - 100 лет» Алексей Амбаев поделился некоторыми моментами концепции.«Основная концепция - это дружба народов, которые мирно живут на нашей бурятской земле. Большая юрта в центре символизирует Бурятию, под крышей которой дружно живет очень много людей и народов. От центра крыши до края стадиона простираются флажки, они символизируют лучи радости, трудолюбия и всего хорошего, что есть на земле. Эти лучи распространяются уходят далеко за пределы нашей республики, потому что наши земляки живут по всему миру. На каждом сидении для зрителей будут разноцветные флажки, на синих сидениях – синие, на красных – красные и т.д. И когда будет звучать гимн Бурятии, каждому зрителю нужно будет помахать этим флажком. Таким образом, каждый зритель станет полноценным участником праздника», - рассказал Алексей Амбаев.Все действие можно будет наблюдать на больших электронных экранах. Юрта с 360-градусным объемным экраном на 8 граней перенесет каждого зрителя в самое сердце представления. А полное художественное оформление стадиона орнаментами, отражающими культуру и бурятского, и русского, и эвенкийского народов, добавит общей атмосферы события. Одна только юрта по центру будет 17 метров в высоту и весить 20 тонн. А от ее верхушки во все концы стадиона будет развешано 811 метров хии морин.По каждому из блоков сценария работали отдельные команды – специально создавалась музыка, ставились хореографические номера, оформлялись объемные декорации и сценическое оформление, шились костюмы. Сценарист музыкально-театрализованного представления «Буряад улас – 100 жэл. Бурятия - 100 лет», актриса Бурятского академического театра им. Хоца Намсараева, народная артистка Бурятии Надежда Мунконова рассказала о том, что будет происходить на сцене в этот день:«Сценарий мы пишем в команде с заслуженным работником культуры России Сергеем Добрыниным. В целом, концепция нашего праздника – это сказ об истории нашей Бурятии, о ее месте в истории России, в истории восточных народов в целом. Повествование наше начнется со времен хунну. Также вошли этапы освоения Сибири, времена Бальжин хатан, рождение самой республики, ее период в годы Великой отечественной войны, послевоенное время, расцвет республики в 60-е - 70-е годы прошлого века. В связи с тем, что происходит у нас в стране сейчас, мы посвятили один блок специальной военной операции, ее героям. Мы чтим и гордимся всеми, кто участвовал и сейчас принимает участие в СВО. Все мероприятие закончится огромной надеждой на будущее. Мы покажем талантливую молодежь. Имея такую талантливую молодежь, Бурятия будет развиваться и цвести».Театрализованное представление «Буряад улас - 100 жэл. Бурятии - 100 лет» (0+) пройдет 3 июня в 16:00 на Центральном стадионе Улан-Удэ. Прямую трансляцию концерта можно посмотреть в эфире телеканалов «Ариг Ус» и ГТРК «Бурятия».Фото: egov-buryatia.ru