Общество 02.06.2023 в 12:38
В Бурятии задержан браконьер из Читы
За незаконный вылов рыбы он будет привлечен к уголовной ответственности
Текст: Номер один
В ходе проведения первого этапа оперативно-профилактического мероприятия операции «Путина-2023» днем 28 мая сотрудники полиции задержали на берегу озера Большое Еравное, в шести километрах от поселка Гарам, 36-летнего, ранее судимого за кражу, жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы.
У злоумышленника изъяты 43 килограмма рыбы (лещ, плотва, щука, окунь, карась), рыболовные сети, автомобиль УАЗ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 142 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Подозреваемый пояснил полицейским, что приехал на берег озера для отдыха и порыбачить на спиннинг. Но так как на спиннинг не удалось поймать рыбу, решил установить рыболовную сеть. О запрете вылова рыбы в нерестовый период на территории Еравнинского района рыболовными сетями знал.
Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ. Ведется следствие. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
Отметим, что жители соседних регионов частенько воспринимают Бурятию как «рыбное место». Как сообщал «Номер один», сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия на приграничной территории Окинского района задержали жителя Иркутской области. Мужчина незаконно ловил рыбу на озере Ильчир. «Несмотря на действие нерестового запрета, браконьер с использованием запрещённых орудий лова – сетей - выловил 910 рыб различных видов. Причиненный государству ущерб составил более 800 тысяч рублей», - рассказали пограничники.
Фото: МВД по Бурятии
У злоумышленника изъяты 43 килограмма рыбы (лещ, плотва, щука, окунь, карась), рыболовные сети, автомобиль УАЗ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 142 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Подозреваемый пояснил полицейским, что приехал на берег озера для отдыха и порыбачить на спиннинг. Но так как на спиннинг не удалось поймать рыбу, решил установить рыболовную сеть. О запрете вылова рыбы в нерестовый период на территории Еравнинского района рыболовными сетями знал.
Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ. Ведется следствие. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
Отметим, что жители соседних регионов частенько воспринимают Бурятию как «рыбное место». Как сообщал «Номер один», сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия на приграничной территории Окинского района задержали жителя Иркутской области. Мужчина незаконно ловил рыбу на озере Ильчир. «Несмотря на действие нерестового запрета, браконьер с использованием запрещённых орудий лова – сетей - выловил 910 рыб различных видов. Причиненный государству ущерб составил более 800 тысяч рублей», - рассказали пограничники.
Фото: МВД по Бурятии