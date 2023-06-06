Общество 06.06.2023 в 09:00

Из чего складывается пенсия?

Рассмотрим важные моменты
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Текст: Номер один
Из чего складывается пенсия?
Pixabay

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, что входит в будущую пенсию? И как рассчитывается ее размер?»

Дугар Жалмараевич Ц.

‍Размер будущей пенсии по старости складывается:

- из суммы пенсионных коэффициентов. Они накапливаются за время официальной работы;

- стоимости одного коэффициента. Она меняется из года в год и сегодня составляет 123,77 рубля;

- фиксированной части страховой пенсии - это выплата тем, у кого есть достаточный стаж. В 2023 году она равна 7567,33 рубля.

Чтобы узнать размер пенсии, используем формулу: сумма ПК × стоимость ПК + фиксированная выплата.

Например, если у пенсионера накоплено 120 баллов, он сможет получать страховую пенсию в размере 22 419,73 рубля: 120 × 123,77 + 7 567,33.

Чтобы узнать сумму своих пенсионных коэффициентов, нужно запросить в Соцфонде:

- выписку;

- справку о размере пенсии.

Если гражданин выйдет на пенсию позже положенного возраста, то ему начислят повышенные коэффициенты.

Чтобы оформить страховую пенсию в 2023 году, нужно накопить минимум 25,8 коэффициента и официально проработать не менее 14 лет. В ином случае можно рассчитывать только на социальную пенсию по старости. Её оформляют на пять лет позже страховой.

Рассчитать размер будущей пенсии можно с помощью калькулятора на портале Госуслуг.

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