В Бурятии омбудсмен помогла супруге мобилизованного

В адрес уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой в феврале обратилась супруга мобилизованного по вопросу получения информации о ходе расследования дела по дорожно-транспортному происшествию, в которое попал супруг до мобилизации, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Как следует из обращения, летом 2022 года произошло столкновение автомобилей под управлением трех водителей, в том числе и ныне мобилизованного. В результате один из водителей получил тяжкий вред здоровью. Возбудили дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, однако информацию о ходе расследования заявители не могли получить.По этому факту омбудсмен направила запрос в МВД республики о предоставлении информации супруге мобилизованного.В ее адрес МВД направило письменный ответ с приложением копии постановления следователя от 14 декабря 2022 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мобилизационного в связи с отсутствием в деянии состава преступления.Фото: pixabay.com/ru