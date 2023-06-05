Общество 05.06.2023 в 11:51

В Бурятии омбудсмен помогла супруге мобилизованного

МВД затянуло предоставление ей информации о ДТП с участием мужа
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Текст: Номер один
В Бурятии омбудсмен помогла супруге мобилизованного
В адрес уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой в феврале  обратилась супруга мобилизованного по вопросу получения информации о ходе расследования дела по дорожно-транспортному происшествию, в которое попал супруг до мобилизации, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Как следует из обращения, летом 2022 года произошло столкновение автомобилей под управлением трех водителей, в том числе и ныне мобилизованного. В результате один из водителей получил тяжкий вред здоровью. Возбудили дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, однако информацию о ходе расследования заявители не могли получить.

По этому факту омбудсмен направила запрос в МВД республики о предоставлении информации супруге мобилизованного.

В ее адрес  МВД  направило письменный ответ с приложением копии постановления следователя от 14 декабря 2022 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мобилизационного в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Фото: pixabay.com/ru
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