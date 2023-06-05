ГИБДД Бурятии нацелилась на байкеров

С 5 по 9 июня в Бурятии пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Как сообщили в МВД, в её рамках инспекторы уделят особое внимание водителям мототранспорта.«Наряды ДПС нацелены на профилактику аварий с участием мототранспорта, предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, выявление лиц, управляющих мототехникой без прав и номеров, а также в пьяном виде. Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, управляющим транспортом без прав и навыков», - рассказали в полиции.С родителями подростков проведут разъяснительную работу о недопустимости передачи прав управления мототранспортом или покупки мототехники своим детям. Госавтоинспекция напоминает, что водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого составляет более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано.В МВД отметили, что с начала года на дорогах Бурятии произошло 30 ДТП с участием мототранспорта. В результате один человек погиб, 27 участников дорожного движения ранены. В их числе 9 несовершеннолетних. В 21 случае водители не имели прав, 3 нарушителя были пьяны.Фото: «Номер один»