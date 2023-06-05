Общество 05.06.2023 в 16:12

ГИБДД Бурятии нацелилась на байкеров

В республике стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл»
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Текст: Константин Воронов
ГИБДД Бурятии нацелилась на байкеров
С 5 по 9 июня в Бурятии пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Как сообщили в МВД, в её рамках инспекторы уделят особое внимание водителям мототранспорта.

«Наряды ДПС нацелены на профилактику аварий с участием мототранспорта, предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, выявление лиц, управляющих мототехникой без прав и номеров, а также в пьяном виде. Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, управляющим транспортом без прав и навыков», - рассказали в полиции.

С родителями подростков проведут разъяснительную работу о недопустимости передачи прав управления мототранспортом или покупки мототехники своим детям. Госавтоинспекция напоминает, что водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого составляет более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано.

В МВД отметили, что с начала года на дорогах Бурятии произошло 30 ДТП с участием мототранспорта. В результате один человек погиб, 27 участников дорожного движения ранены. В их числе 9 несовершеннолетних. В 21 случае водители не имели прав, 3 нарушителя были пьяны.

Фото: «Номер один»
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