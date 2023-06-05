В Улан-Удэ высадили сосны в честь участников специальной военной операции

- Нужно, чтобы у нас была хорошая, здоровая природа, чтобы дети росли в окружении природы. Давайте сделаем наш город, нашу республику чистой, зеленой, красивой. Огромное спасибо инициатору проекта - в честь наших воинов, которые сегодня защищают нашу Родину и тех, кто отдал свою жизнь, создается такой парк. Герои – все те, кто защищают Родину – они герои, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





- Хотелось бы выразить огромную благодарность Вячеславу Самойлову за то, что он предоставил со своего питомника в Заиграево саженцы сосны. У нас идут мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею республики, и сегодня у нас замечательная акция – мы высаживаем деревья в лесном массиве города. У нас в мкрн Аршан есть замечательный сосновый бор – он был высажен ветеранами Великой Отечественной войны сразу после их возвращения домой. Сейчас горожане прогуливаются там, наслаждаются природой, дышат свежим воздухом. Я надеюсь, этот лес тоже подрастет и будет радовать еще не одно поколение наших горожан, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





- Мой супруг принял решение высадить деревья в честь наших защитников, когда был в зоне СВО, когда увидел, как наши ребята самоотверженно и доблестно исполняют свои задачи. Мы высаживаем деревья, чтобы увековечить память наших бойцов, которые защищают сейчас нашу Отчизну. Хотим, чтобы все они вернулись живые, здоровые и приходили сюда, погулять со своими детьми. Хочется, чтобы наша республика процветала, зеленела – очень радостно, что мы приложили к этому свою руку, свое сердце. Деревья – это символ новой жизни и дома, поэтому всех ждем домой, мы своего дождались, - делится Юлия Самойлова.





230 саженцев сосны в честь векового юбилея республики и подвигов земляков, участвующих в специальной военной операции, высадили 5 июня в 116 микрорайоне Улан-Удэ. В акции приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр города Игорь Шутенков, участники спецоперации, общественники и неравнодушные горожане.С инициативой высадить сосны в память о наших защитниках выступил Вячеслав Самойлов - руководитель охотничьего хозяйства «Атия» в Заиграевском районе. В октябре 2022 года он ушел добровольцем на спецоперацию. На днях вернулся и выделил 10 тысяч саженцев сосны.Семья Самойловых в полном составе пришла на высадку саженцев – Вячеслав Леонидович, его жена Юлия Александровна и три дочери – Кристина, Злата и Вита. Сам Вячеслав Леонидович немногословен, и считает, что главное – это действия.Семья руководит одним из лучших охотничьих хозяйств Бурятии площадью более 74 тысяч гектаров. Помимо рейдовых мероприятий, борьбы с браконьерами, проведения биотехнических мероприятий - подкормкой диких животных, тут занимаются восстановлением леса, есть свой лесопитомник, где выращивается более 150 тыс саженцев сосны, ели голубой, кедра. Благодаря работе охотхозяйства на территории восстановилась популяция глухаря, а также других диких животных - кабанов, изюбрей и т.д.Фото: мэрия Улан-Удэ