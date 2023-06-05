В Бурятии собственник судна незаконно причаливал в Усть-Баргузине

В Бурятии собственник судна «Д. Норенко» эксплуатирует находящуюся в федеральной собственности причальную стенку в селе Усть-Баргузин с нарушением требований Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации без надлежаще оформленных документов.Нарушение выявила Бурятская транспортная прокуратура, которая провела проверку исполнения требований законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений.По постановлению Бурятского транспортного прокурора собственник судна привлечён к административной ответственности по статье 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов) и оштрафован.Кроме того, в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации причального сооружения и его освобождении, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Устранение нарушений находится на контроле транспортного прокурора.Фото: epp.genproc.gov.ru