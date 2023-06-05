Общество 05.06.2023 в 17:54

В Бурятии собственник судна незаконно причаливал в Усть-Баргузине

Судовладелец оштрафован в суд направлен иск о запрете эксплуатации причала его освобождении
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии собственник судна незаконно причаливал в Усть-Баргузине
В Бурятии собственник судна «Д. Норенко» эксплуатирует находящуюся в федеральной собственности причальную стенку в селе Усть-Баргузин с нарушением требований Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации без надлежаще оформленных документов.

Нарушение выявила Бурятская транспортная прокуратура, которая провела проверку исполнения требований законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений.

По постановлению Бурятского транспортного прокурора собственник судна привлечён к административной ответственности по статье 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов) и оштрафован.

Кроме того, в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации причального сооружения и его освобождении, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Устранение нарушений находится на контроле транспортного прокурора.

Фото: epp.genproc.gov.ru
Теги
транспорт причал прокуратура

Все новости

В Бурятии инвалид-колясочник нанес 11 ударов ножом обидчику своей сестры
05.06.2023 в 17:55
В Бурятии собственник судна незаконно причаливал в Усть-Баргузине
05.06.2023 в 17:54
Депутаты Улан-Удэ организовали праздничный концерт
05.06.2023 в 17:49
Две женщины пострадали в крупном ДТП в Улан-Удэ
05.06.2023 в 17:44
Половина головы титановая
05.06.2023 в 17:38
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов
05.06.2023 в 17:22
Жительница Бурятии едва не убила мужа из-за найденной женской кофты
05.06.2023 в 17:17
«Путинский» тренажер на У-УАЗ начал принимать пилотов
05.06.2023 в 17:04
В Улан-Удэ высадили сосны в честь участников специальной военной операции
05.06.2023 в 16:25
В Бурятию придет жаркая погода
05.06.2023 в 16:13
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
Депутаты Улан-Удэ организовали праздничный концерт
Торжественное мероприятие было посвящено Дню защиты детей
05.06.2023 в 17:49
Половина головы титановая
Как сложилась судьба девушки, влетевшей в дерево на самокате
05.06.2023 в 17:38
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов
Соответствующее распоряжение подписал мэр города
05.06.2023 в 17:22
«Путинский» тренажер на У-УАЗ начал принимать пилотов
В авиационном учебном центре У-УАЗ прошли переподготовку вертолетчики российской авиакомпании «СкайЛайт»
05.06.2023 в 17:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru