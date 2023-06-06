Общество 06.06.2023 в 11:51
В Бурятии ищут в магазинах «Мистер сидр»
В нескольких регионах России зарегистрированы случаи отравления им, в том числе с летальными исходами
Текст: Номер один
В Бурятии республиканское управление Роспотребнадзора во взаимодействии с органами исполнительной власти проводит мероприятия по пресечению оборота алкогольного пивного напитка под торговым наименованием «Мистер сидр», изготовленным на территории Самарской области, сообщили в пресс-службе управления.
Потребление этого напитка опасно для жизни и здоровья. По имеющейся информации, 5 июня в нескольких регионах России зарегистрированы случаи отравления, в том числе с летальными исходами,
В целях наиболее объективного и всестороннего расследования обстоятельств отравления людей спиртосодержащей жидкостью в Самарской и Ульяновской областях председатель СК России Александр Бастрыкин, принял решение о передаче материалов в Главное следственное управление СК России.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области в рамках расследования уголовного дела об отравлении жителей города Димитровграда спиртосодержащей жидкостью задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей. В период с 3 по 4 июня 2023 года жители города Димитровграда были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом, несколько человек погибли, количество пострадавших устанавливается.
Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли пивной напиток – сидр. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СКР.
Кроме того, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), по факту смерти двух женщин, предположительно, отравившихся спиртосодержащим напитком.
По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток - сидр, приобретенный в магазине города Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары. Помимо этого, в рамках расследования проверяется информация о большем количестве пострадавших от употребления данной спиртосодержащей жидкости.
Только в Ульяновской области, судя по Telegram-каналу главы региона, на вечер понедельника было 16 человек погибших. Есть опасение, что эти страшные цифры потерь могут возрасти, так как в больницах региона врачи спасают еще не один десяток человек, сообщает «Российская газета».
Первые случаи отравления «Мистером Сидром» зафиксировали в Ульяновской области еще 3 июня. В последующие дни количество пострадавших только возрастало. По последней информации, в регионе погибли 16 человек, 19 пострадали.
Фото: УМВД России по Ульяновской области
Потребление этого напитка опасно для жизни и здоровья. По имеющейся информации, 5 июня в нескольких регионах России зарегистрированы случаи отравления, в том числе с летальными исходами,
В целях наиболее объективного и всестороннего расследования обстоятельств отравления людей спиртосодержащей жидкостью в Самарской и Ульяновской областях председатель СК России Александр Бастрыкин, принял решение о передаче материалов в Главное следственное управление СК России.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области в рамках расследования уголовного дела об отравлении жителей города Димитровграда спиртосодержащей жидкостью задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей. В период с 3 по 4 июня 2023 года жители города Димитровграда были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом, несколько человек погибли, количество пострадавших устанавливается.
Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли пивной напиток – сидр. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СКР.
Кроме того, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), по факту смерти двух женщин, предположительно, отравившихся спиртосодержащим напитком.
По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток - сидр, приобретенный в магазине города Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары. Помимо этого, в рамках расследования проверяется информация о большем количестве пострадавших от употребления данной спиртосодержащей жидкости.
Только в Ульяновской области, судя по Telegram-каналу главы региона, на вечер понедельника было 16 человек погибших. Есть опасение, что эти страшные цифры потерь могут возрасти, так как в больницах региона врачи спасают еще не один десяток человек, сообщает «Российская газета».
Первые случаи отравления «Мистером Сидром» зафиксировали в Ульяновской области еще 3 июня. В последующие дни количество пострадавших только возрастало. По последней информации, в регионе погибли 16 человек, 19 пострадали.
Фото: УМВД России по Ульяновской области