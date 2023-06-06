Общество 06.06.2023 в 14:38

В Улан-Удэ появится новый арт-объект

Конкурс на его разработку уже объявлен
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ появится новый арт-объект
В Улан-Удэ в рамках создания туристического кода города объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект арт-объекта «Великий чайный путь». Его планируется установить на территории, прилегающей к Гостиным рядам. Соответствующее распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Как сообщили в мэрии города, в конкурсе могут принять участие профильные проектные организации, творческие коллективы — юридические лица, архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы.

- Эскизный проект арт-объекта в туристическом центре Улан-Удэ должен разрабатываться с учетом исторической и национальной идентичности, атмосферы проведения ярморочных торгов на бывшей Базарной площади города Верхнеудинска. Образно-пластическое решение арт-объекта должно воплощать духовные и культурные традиции региона, сочетать элементы традиционных мотивов и современного искусства, - рассказал начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре Даши Анчиров.

Конкурсная комиссия будет оценивать эскизные проекты по нескольким критериям: художественное раскрытие образа и выразительность пластического и художественного решения, соответствие эскизного проекта тематике и целям конкурса, органичное размещение арт-объект в архитектурно-ландшафтной среде, проработанность и завершенность, оригинальность и актуальность, выполняемость проекта с технической и финансовой точек зрения.

Конкурс проводится со 2 июня по 7 июля 2023 года. Прием конкурсных работ заканчивается 26 июня по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 407, 503 (справочные телефоны: 41-51-37, 23-39-27).

Победители конкурса получат премии: первое место - 250 000 рублей; второе место - 100 000 рублей, третье место - 50 000 рублей.

Напомним, в прошлом году Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведенном Ростуризмом. На создание своего туркода город получил более 200 млн рублей. Комплекс мероприятий, направленный на создание визуального облика центра Улан-Удэ, планируется реализовать уже в 2023 году.

Полное положение о проведении конкурса можете прочитать здесь.

Фото: «Номер один»
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