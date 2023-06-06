Общество 06.06.2023 в 15:33

В Улан-Удэ предложили чаще обнимать врачей

Идея доброго флешмоба пришла мамам детей, умерших от онкологии
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ предложили чаще обнимать врачей

В столице Бурятии члены благотворительного фонда помощи онкобольным детям «Пусть всегда буду я!» предложили добрый флешмоб под названием «Обними врача». Акцию инициировала жительница Улан-Удэ и член общественного совета при Детской республиканской клинической больнице Маргарита Михайлова.

13 лет назад женщина вместе с такими же мамами лечащихся детей, как она, основала фонд.

«Эти женщины прошли тяжелый путь вместе со своими детьми с начала их заболевания до самого конца… Потеряв своих детей, женщины решили помогать другим детям, заболевшим онкопатологией. Кому, как не им, познавшим, какие испытания приходится переживать этим детям, их родителям! Но Маргарита Алексеевна отдает должное медицинским работникам, с которыми вместе пришлось бороться с тяжелым заболеванием ребенка не один день и месяц», 

- рассказали в ГАУЗ «ДРКБ
Флешмоб решили устроить в преддверии Дня медицинского работника, который отпразднуют 18 июня.

«Как редко мы говорим добрые слова, простое «спасибо» тем, кто спасает, облегчает боль, работает во благо нашего существования. Идея акции «Обними врача» пришла, когда недавно моя дочь рассказала о трогательном моменте, когда её муж подошел к врачу-офтальмологу в порыве благодарности (была операция) сказал «спасибо!», и они вместе обняли врача. А вокруг проходили люди и с изумлением смотрели широко открытыми глазами на обнимающихся врача и пациентов. Я подумала: как редко мы выражаем свои чувства к врачам!», 

- поделилась Маргарита Михайлова.
Для участия в флешмобе нужно сделать соответствующее фото, разместить его в соцсетях с хэштэгом #обнимиврача и отметить аккаунт медицинского учреждения, либо направить ссылку в адрес больницы.

Фото: ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ

Теги
врачи медпомощь флешмоб

Все новости

В Улан-Удэ гаражи-«самоволки» начали свозить на специальную стоянку
06.06.2023 в 16:11
Житель Бурятии, убивший гостя, получил девять лет колонии строгого режима
06.06.2023 в 15:46
В Улан-Удэ предложили чаще обнимать врачей
06.06.2023 в 15:33
В Улан-Удэ выбрали лучшую концепцию застройки центра города
06.06.2023 в 15:19
В Бурятии третий месяц ищут 36-летнюю женщину
06.06.2023 в 15:06
В районе Бурятии воспламенился автомобиль
06.06.2023 в 14:41
В Улан-Удэ появится новый арт-объект
06.06.2023 в 14:38
Улан-удэнцев просят прекратить мусорить в родном городе
06.06.2023 в 14:11
Житель Бурятии угнал автомобиль без двигателя
06.06.2023 в 14:08
В Бурятии покончил с собой мужчина в камуфляже и с тату в виде танка
06.06.2023 в 13:30
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
В Улан-Удэ гаражи-«самоволки» начали свозить на специальную стоянку
Забрать свое имущество владельцам будет не так-то просто
06.06.2023 в 16:11
Житель Бурятии, убивший гостя, получил девять лет колонии строгого режима
Он нанес множественные удары ножом, находившемуся в его доме знакомому
06.06.2023 в 15:46
В Улан-Удэ выбрали лучшую концепцию застройки центра города
В итоговый проект соберут лучшие идеи из всех участвовавших в конкурсе концепций
06.06.2023 в 15:19
В Улан-Удэ появится новый арт-объект
Конкурс на его разработку уже объявлен
06.06.2023 в 14:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru