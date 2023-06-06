В Улан-Удэ предложили чаще обнимать врачей

В столице Бурятии члены благотворительного фонда помощи онкобольным детям «Пусть всегда буду я!» предложили добрый флешмоб под названием «Обними врача». Акцию инициировала жительница Улан-Удэ и член общественного совета при Детской республиканской клинической больнице Маргарита Михайлова.

13 лет назад женщина вместе с такими же мамами лечащихся детей, как она, основала фонд.

«Эти женщины прошли тяжелый путь вместе со своими детьми с начала их заболевания до самого конца… Потеряв своих детей, женщины решили помогать другим детям, заболевшим онкопатологией. Кому, как не им, познавшим, какие испытания приходится переживать этим детям, их родителям! Но Маргарита Алексеевна отдает должное медицинским работникам, с которыми вместе пришлось бороться с тяжелым заболеванием ребенка не один день и месяц»,

- рассказали в ГАУЗ «ДРКБ



Флешмоб решили устроить в преддверии Дня медицинского работника, который отпразднуют 18 июня.



«Как редко мы говорим добрые слова, простое «спасибо» тем, кто спасает, облегчает боль, работает во благо нашего существования. Идея акции «Обними врача» пришла, когда недавно моя дочь рассказала о трогательном моменте, когда её муж подошел к врачу-офтальмологу в порыве благодарности (была операция) сказал «спасибо!», и они вместе обняли врача. А вокруг проходили люди и с изумлением смотрели широко открытыми глазами на обнимающихся врача и пациентов. Я подумала: как редко мы выражаем свои чувства к врачам!»,

- поделилась Маргарита Михайлова.



Для участия в флешмобе нужно сделать соответствующее фото, разместить его в соцсетях с хэштэгом #обнимиврача и отметить аккаунт медицинского учреждения, либо направить ссылку в адрес больницы.