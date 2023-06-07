«Медвежья мафия»

Впрочем, невольно - по крайней мере так утверждают силовики. В любом случае косолапые оказались втянуты в сомнительную схему, что может отразиться на их репутации. А когда ты хозяин тайги, репутация – это важно.

История такова: в Кабанском районе пошли слухи про обнаглевших и распоясавшихся медведей. И среди людей нашлись предприимчивые товарищи, которые придумали, как на этом заработать.

Некое должностное лицо, запугав остальных чиновников медвежьей угрозой, выторговало бюджетных денег на устранение этой самой угрозы. И заключило фиктивные договоры об охране территории от косолапых.

Такой хитрый ход не понравился прокуратуре, которая вскрыла сомнительную схему и возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Пока не известно, будут ли привлекаться медведи в качестве свидетелей (а может, и в качестве подозреваемых – вдруг имел место сговор?). Но в итоге косолапые оказали местному чиновнику по-настоящему медвежью услугу.