Общество 07.06.2023 в 15:04
«Половина тела в ожогах»
Бутылка с жидкостью для розжига взорвалась в руках жителя Новосибирска
Текст: Номер один
Новосибирская семья - муж с женой и детьми - поехала в Искитимский район на шашлыки. Во время отдыха случилось ЧП: в руках у мужчины взорвалась бутылка с жидкостью для розжига. Отец семейства попал в реанимацию. Его супруга ищет молодого человека, который помог им.
Прыгнул в воду, чтобы потушить огонь
Поездка на шашлыки под Новосибирском чуть не закончилась трагедией. Юлия с мужем Дмитрием, сестрой и двумя детьми поехала отдыхать на Беловский водопад - достопримечательность в Искитимском районе. Взяли мангал, мясо, угли и жидкость для розжига. Расположились у водопада. Павел стал разжигать угли, внезапно бутылка взорвалась у него в руках.
- Около 3 часов дня у мужа в руках взорвалась жидкость для розжига, на Диме вспыхнула одежда. Он прыгнул в воду, видимо это спасло его от сильных ожогов. Огонь потушил, но пострадали лицо, руки, туловище - муж был весь красный. Вокруг были люди, смотрели на это, но никто не предложил помощь. Я помогла ему сесть в машину, повезла в Искитимскую городскую больницу. Врачи нас оперативно приняли. У него были ожоги около 40% тела, но так как пламя быстро потушили, все не так критично. Мужа сразу положили в реанимацию Искитимской ЦРБ, - рассказала КП-Новосибирск Юлия.
Помог неизвестный Егор
Врачи перевязали пострадавшего и разрешили ехать домой, выписав направление в Новосибирскую областную больницу. Юлия села за руль, но внезапно их белый «Хендай Санта-Фе» заглох. Сел аккумулятор, и женщина вышла голосовать на улицу Пушкина. Водители проезжали мимо...
- Через несколько минут остановилась белая «Тойота Креста», за рулем сидел 20-летний парень Егор. Он пытался зарядить наш аккумулятор, но у него не получилось. Тогда Егор отвез нас в автомагазин, где мы купили новый аккумулятор, быстро привез нас обратно, поставил новый аккумулятор, и мы поехали домой. Мы хотели его поблагодарить, но он отказался, - поделилась с КП-Новосибирск Юлия.
Теперь женщина хочет найти Егора, чтобы сказать его семье спасибо. Ведь он помог незнакомым людям в очень сложной ситуации. Также Юлия благодарит врачей.
- Вчера Диму перевели в Новосибирскую областную больницу. Муж весь перебинтован, он еще неделю проведет под присмотром врачей, но он идет на поправку. Большое спасибо врачам за оперативность! - говорит Юлия.
Комментарий МЧС: «Не лейте розжиг в горящие угли»
Специалисты МЧС предупреждают: нельзя покупать несертифицированную жидкость для розжига с рук, лучше выбрать товар от официального производителя в магазине. Но главное - нельзя лить горючее вещество на горячие угли:
- Ежегодно мы регистрируем десятки случаев ожогов из-за нарушения правил использования розжига. Главное: розжиг можно заливать только в холодные угли. После того, когда розжиг впитался, угли поджигают и больше розжигом не пользуются. К сожалению, очень часто кажется, что угли затухли или горят неактивно. Тогда люди заливают розжиг, и происходит воспламенение паров жидкости, огонь по этой струе поднимается в бутылку, разрывает ее и обливает горящей жидкостью людей вокруг. Розжиг можно лить только на холодные угли, - сообщил КП-Новосибирск начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Фото: Дина Иванова/Алексей Булатов
Прыгнул в воду, чтобы потушить огонь
Поездка на шашлыки под Новосибирском чуть не закончилась трагедией. Юлия с мужем Дмитрием, сестрой и двумя детьми поехала отдыхать на Беловский водопад - достопримечательность в Искитимском районе. Взяли мангал, мясо, угли и жидкость для розжига. Расположились у водопада. Павел стал разжигать угли, внезапно бутылка взорвалась у него в руках.
- Около 3 часов дня у мужа в руках взорвалась жидкость для розжига, на Диме вспыхнула одежда. Он прыгнул в воду, видимо это спасло его от сильных ожогов. Огонь потушил, но пострадали лицо, руки, туловище - муж был весь красный. Вокруг были люди, смотрели на это, но никто не предложил помощь. Я помогла ему сесть в машину, повезла в Искитимскую городскую больницу. Врачи нас оперативно приняли. У него были ожоги около 40% тела, но так как пламя быстро потушили, все не так критично. Мужа сразу положили в реанимацию Искитимской ЦРБ, - рассказала КП-Новосибирск Юлия.
Помог неизвестный Егор
Врачи перевязали пострадавшего и разрешили ехать домой, выписав направление в Новосибирскую областную больницу. Юлия села за руль, но внезапно их белый «Хендай Санта-Фе» заглох. Сел аккумулятор, и женщина вышла голосовать на улицу Пушкина. Водители проезжали мимо...
- Через несколько минут остановилась белая «Тойота Креста», за рулем сидел 20-летний парень Егор. Он пытался зарядить наш аккумулятор, но у него не получилось. Тогда Егор отвез нас в автомагазин, где мы купили новый аккумулятор, быстро привез нас обратно, поставил новый аккумулятор, и мы поехали домой. Мы хотели его поблагодарить, но он отказался, - поделилась с КП-Новосибирск Юлия.
Теперь женщина хочет найти Егора, чтобы сказать его семье спасибо. Ведь он помог незнакомым людям в очень сложной ситуации. Также Юлия благодарит врачей.
- Вчера Диму перевели в Новосибирскую областную больницу. Муж весь перебинтован, он еще неделю проведет под присмотром врачей, но он идет на поправку. Большое спасибо врачам за оперативность! - говорит Юлия.
Комментарий МЧС: «Не лейте розжиг в горящие угли»
Специалисты МЧС предупреждают: нельзя покупать несертифицированную жидкость для розжига с рук, лучше выбрать товар от официального производителя в магазине. Но главное - нельзя лить горючее вещество на горячие угли:
- Ежегодно мы регистрируем десятки случаев ожогов из-за нарушения правил использования розжига. Главное: розжиг можно заливать только в холодные угли. После того, когда розжиг впитался, угли поджигают и больше розжигом не пользуются. К сожалению, очень часто кажется, что угли затухли или горят неактивно. Тогда люди заливают розжиг, и происходит воспламенение паров жидкости, огонь по этой струе поднимается в бутылку, разрывает ее и обливает горящей жидкостью людей вокруг. Розжиг можно лить только на холодные угли, - сообщил КП-Новосибирск начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Фото: Дина Иванова/Алексей Булатов