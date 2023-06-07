Общество 07.06.2023 в 15:44

В пригороде Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

На строительство долгожданного спортивного объекта было выделено более 13 млн рублей
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Текст: Константин Воронов
В пригороде Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Улан-Удэ для жителей микрорайона Солдатский торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по национальному проекту «Демография». На строительство долгожданного спортивного объекта из федерального бюджета было направлено более 13 млн рублей.

- Дорогие наши жители микрорайона Солдатский! Череда праздничных мероприятий продолжается открытием такого замечательного, нужного объекта. Мы постепенно делаем все, чтобы доступность услуг и объектов, которые нужны нашим детям и всем жителям, была обеспечена в равной степени как в центре города, так и в отдаленных микрорайонах, - отметил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.


На 1740 «квадратах» здесь появилось мини-футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с комфортным резиновым покрытием и бетонные дорожки. Возвращены на место демонтированные перед стройкой тренажеры, шведские стенки, качели. Весь комплекс оборудован наружным освещением.


- В Улан-Удэ таких искусственных полей положили уже более пятидесяти для того, чтобы вы качественно занимались спортом, безопасно играли в футбол и, конечно же, любили спорт. Спортплощадка передана на обслуживание спортивной школе олимпийского резерва №10 им. Г. Манжуева. Ребята, вы можете заниматься в этой школе борьбой, стрельбой из лука и другими видами спорта, - обратился к маленьким жителям Солдатского начальник Управления по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко.


История посёлка Солдатский начинается с 1930 года. В то время здесь базировался летный отряд. Сегодня Солдатский – это городской микрорайон с населением около пяти тысяч человек. За последние годы здесь активно развивается инфраструктура, строятся сети водоснабжения, наружного освещения, заасфальтирована улица Михалева.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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