В Улан-Удэ крупные штрафы получил оператор связи

Жительнице Улан-Удэ поступали телефонные звонки с использованием подменных номеров. В нарушение законодательства оператор связи не принял меры по блокировке вызовов.В связи с этим прокурор Октябрьского района возбудил в отношении оператора связи два дела об административном правонарушении по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи). Организации за каждое правонарушение назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.По счастью в этом случае злоумышленникам не удалось «развести» жертву. В полиции расследуется уголовное дело по статье УК РФ «покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».По версии следствия, в июне 2022 года жительнице Улан-Удэ поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с ее банковской карты пытаются снять денежные средства, в связи с чем попросил провести ряд действий. Через некоторое время женщине позвонило иное лицо, представившееся сотрудником полиции, и сообщило, что по факту снятия денежных средств с банковской карты возбуждено уголовное дело, но она никого не должна информировать об этом.Поняв, что ее обманывают, потерпевшая прекратила разговор и обратилась в правоохранительные органы.Фото: pixabay.com