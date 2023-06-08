Общество 08.06.2023 в 09:25

В Улан-Удэ крупные штрафы получил оператор связи

Компания не приняла мер по блокировке подменных номеров, с которых звонили мошенники  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ крупные штрафы получил оператор связи
Жительнице  Улан-Удэ  поступали телефонные звонки с использованием подменных номеров. В нарушение законодательства оператор связи не принял меры по блокировке вызовов.

В связи с этим прокурор Октябрьского района возбудил в отношении оператора связи два дела об административном правонарушении по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи). Организации за каждое правонарушение назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.

По счастью в этом случае злоумышленникам не удалось «развести» жертву. В полиции расследуется уголовное дело по статье УК РФ «покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, в июне 2022 года жительнице  Улан-Удэ поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с ее банковской карты пытаются снять денежные средства, в связи с чем попросил провести ряд действий. Через некоторое время женщине позвонило иное лицо, представившееся сотрудником полиции, и сообщило, что по факту снятия денежных средств с банковской карты возбуждено уголовное дело, но она никого не должна информировать об этом.

Поняв, что ее обманывают, потерпевшая прекратила разговор и обратилась в правоохранительные органы.
  
Фото: pixabay.com
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