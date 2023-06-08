В Улан-Удэ мошенники обманули 12-летнего ребенка

Мошенники в Бурятии пробили дно цинизма. Они стали пользоваться доверчивостью детей. В Улан-Удэ днем 6 июня в отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что мошенники, обманув ее 12-летнего сына, оформили на нее кредит и списали со счетов все имевшиеся деньги. Ущерб составил 112 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Следователь выяснил, что ночью, когда заявительница уже спала, игравшему на телефоне мальчику в соцсети поступило сообщение. Незнакомец под видом ребенка попросил помощи в проверке связи (якобы, его смс не доходили до адресатов), затем стал знакомиться с подростком, спрашивать, где тот живет и в каком классе учится. После он и вовсе заявил, что номер телефона собеседника каким-то образом привязался к его номеру и, чтобы его отвязать, ему нужен абонентский номер матери мальчика.Дальнейший «разговор» развивался в том же ключе: мамин номер вдруг оказался привязанным к банковской карте незнакомца. Чтобы это «исправить», написавший попросил прислать уже номер карты женщины, а впоследствии – воспользоваться ее телефоном и назвать все поступающие коды и пароли.Только когда на мобильное устройство стали приходить смс о снятии денежных средств, ребенок понял, что попался на уловки мошенников. Он разбудил маму и, плача, признался, что натворил.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Полиция Бурятии призывает родителей поговорить с детьми об опасности встречи с аферистами в сети Интернет. Мошенники могут обманывать юных граждан под совершенно разными надуманными предлогами. Важно помнить, что не следует сообщать никаких персональных данных незнакомцу: ФИО, адрес проживания, номер телефона и, тем более, не передавать реквизиты банковских карт. Будьте бдительны.Фото: pixabay.com