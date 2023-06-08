Общество 08.06.2023 в 12:07

В Улан-Удэ мошенники обманули 12-летнего ребенка

Они оформили кредит на имя его матери и списали со счетов все имевшиеся деньги
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ мошенники обманули 12-летнего ребенка
Мошенники в Бурятии пробили дно цинизма. Они стали пользоваться доверчивостью детей. В Улан-Удэ днем 6 июня в отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что мошенники, обманув ее 12-летнего сына, оформили на нее кредит и списали со счетов все имевшиеся деньги. Ущерб составил 112 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Следователь выяснил, что ночью, когда заявительница уже спала, игравшему на телефоне мальчику в соцсети поступило сообщение. Незнакомец под видом ребенка попросил помощи в проверке связи (якобы, его смс не доходили до адресатов), затем стал знакомиться с подростком, спрашивать, где тот живет и в каком классе учится. После он и вовсе заявил, что номер телефона собеседника каким-то образом привязался к его номеру и, чтобы его отвязать, ему нужен абонентский номер матери мальчика.

Дальнейший «разговор» развивался в том же ключе: мамин номер вдруг оказался привязанным к банковской карте незнакомца. Чтобы это «исправить», написавший попросил прислать уже номер карты женщины, а впоследствии – воспользоваться ее телефоном и назвать все поступающие коды и пароли.

Только когда на мобильное устройство стали приходить смс о снятии денежных средств, ребенок понял, что попался на уловки мошенников. Он разбудил маму и, плача, признался, что натворил.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Полиция Бурятии призывает родителей поговорить с детьми об опасности встречи с аферистами в сети Интернет. Мошенники могут обманывать юных граждан под совершенно разными надуманными предлогами. Важно помнить, что не следует сообщать никаких персональных данных незнакомцу: ФИО, адрес проживания, номер телефона и, тем более, не передавать реквизиты банковских карт. Будьте бдительны.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность мошенники ребенок

Все новости

В Улан-Удэ ищут пропавшего 48-летнего мужчину
08.06.2023 в 12:16
В Улан-Удэ муж нашел пропавшую жену
08.06.2023 в 12:11
В Улан-Удэ мошенники обманули 12-летнего ребенка
08.06.2023 в 12:07
В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
08.06.2023 в 11:51
Верховный суд Бурятии признал законным приговор за контрабанду лесоматериалов
08.06.2023 в 11:46
МегаФон модернизировал связь в старейшем поселении Бурятии
08.06.2023 в 11:37
Более половины жителей Бурятии не имеют благоустроенного жилья
08.06.2023 в 11:23
Пожар в сельском туалете в Бурятии наделал немало бед
08.06.2023 в 10:57
В Чите решили стрелять из пушки. Пока редко
08.06.2023 в 10:51
Жители Бурятии съели более тонны фальсифицированных рыбных консервов
08.06.2023 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
Верховный суд Бурятии признал законным приговор за контрабанду лесоматериалов
Осужденному директору фирмы не удалось оспорить реальный срок заключения
08.06.2023 в 11:46
Более половины жителей Бурятии не имеют благоустроенного жилья
На селе все коммунальные блага цивилизации есть только у каждого десятого
08.06.2023 в 11:23
В Чите решили стрелять из пушки. Пока редко
Полуденный выстрел с Титовской сопки в Чите будет звучать пять раз в год

08.06.2023 в 10:51
Жители Бурятии съели более тонны фальсифицированных рыбных консервов
Приостановлен оборот более 40 тыс таких консервов, уничтожено 500 кг фальсификата
08.06.2023 в 10:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru