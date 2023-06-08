Общество 08.06.2023 в 12:58
В Бурятии расчистили дорогу в Окинский район
Движение возобновлено по обеим полосам
Текст: Константин Воронов
В Бурятии продолжаются работы по ликвидации последствий селя, сошедшего на 35-м км автодороги Монды-Орлик вечером 5 июня.
«На данный момент открыта вторая полоса автодороги. Установлены 2 водопропускные трубы, расчищено 1540 из 3500 кубометров селя», - рассказали в Минтрансе Бурятии.
Напомним, из-за схода селевого потока движение на автодороге Монды-Орлик было полностью перекрыто с 6 по 7 июня.
Фото: Минтранс Бурятии
«На данный момент открыта вторая полоса автодороги. Установлены 2 водопропускные трубы, расчищено 1540 из 3500 кубометров селя», - рассказали в Минтрансе Бурятии.
Напомним, из-за схода селевого потока движение на автодороге Монды-Орлик было полностью перекрыто с 6 по 7 июня.
Фото: Минтранс Бурятии
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