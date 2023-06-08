Центральный рынок Буркоопсоюза победил в конкурсе Минпромторга России

Центральный рынок Буркоопсоюза признан победителем конкурса «Торговля России», проведенного Минпромторгом РФ, в номинации «Лучший розничный рынок». Награждение состоялось в рамках Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла-2023» в Москве. Председателю Совета Буркоопсоюза Долгор Норбоевой и председателю правления ТЗП «Центральный рынок» Ханде Намсараевой также вручен диплом «Лучшая ярмарка».Буркоопсоюз регулярно проводит ярмарки на торговой площадке Центрального рынка Улан-Удэ. Как сезонные, так и приуроченные к праздничным датам. Ежегодная мясная ярмарка, например, позволяет сельским товаропроизводителям обеспечить сбыт своей продукции, а горожанам – приобрести экологически чистое мясо и субпродукты по доступным ценам. Традиционной стала ярмарка к Сагаалгану, на которой наряду с мясной всегда представлен широкий ассортимент молочной продукции, полуфабрикатов, сладостей и других деликатесов.Награды Минпроомторга России стали признанием высокого уровня работы кооператоров Бурятии в преддверии 100-летия Буркоопсоюза. Юбилейную дату ровесник республики готовится отметить этим летом.Фото: пресс-служба Буркоопсоюза