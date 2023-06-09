В Улан-Удэ стендап-комик и «Водоканал» вступили в музыкальную схватку
Весьма музыкальная неделя выдалась в столице Бурятии. Несколько дней назад в нескольких микрорайонах города отключили горячее водоснабжение. По этому случаю известный улан-удэнский стендап-комик Егор Гула опубликовал в социальных сетях песенку о буднях с нагреванием кастрюль и ковшиком. Юмористическая песня написана в стиле группы «Король и шут» под мотив песни «Кукла колдуна».
Отрывок из песни:
«Темный мрачный коридор,
Подхожу к плите в упор.
Ставлю на «девятку» я,
Что б разогреть воды.
Это неудобно!
Но «Водоканалу» все равно.
Каждым летом так бывает
В каждой из квартир!
Нам надоело:
Я с кастрюлькою, в час ночной,
Ковшом себя поливаю
Теплою водой!»
Из-за чьих это все идей?
Город должен быть для людей!»
Однако, Егор в своем творчестве допустил одну очень распространенную среди горожан ошибку. За горячее водоснабжение несет ответственность компания «ТГК-14», а «Водоканал» решает вопросы, связанные только с подачей воды.
Видимо, для сотрудников «Водоканал» этот вопрос тоже был весьма наболевший. Сегодня в своих соцсетях компания опубликовала забавный видеоролик в ответ.
Песню исполнил слесарь на сетях водоснабжения Андрей Смирнов. Он написал ее на мотив песни «Лесник» той же музыкальной группы «Король и Шут».
«Дорогие друзья! Надеемся, что вы тоже улыбнётесь после просмотра этого видео. Не можем не поделиться! Ежедневно в адрес «Водоканала» поступает до 5 заявок об отсутствии горячего водоснабжения. Теперь ещё и песни об этом поют. Если коротко: вчера наш коллега (после одного маленького видеоролика) вдохновился и написал небольшой текст «о наболевшем»,
- пишет компания.
Отрывок из песни:
«Замученный и нервный, он выбился из сил,
На наш «Водоканал» он ,вдруг, бочку накатил.
«Ну где вода горячая?» - спросил у мужика,
А тот с ухмылкой доброй отправил в «ТГК»…
Будь умней, дружище, я ни в чем не откажу
Я ни в чем не откажу,
Я ни в чем не откажу!
Адрес той конторы, коль желаешь, подскажу!
Коль желаешь, подскажу!
Коль желаешь, подскажу!
Из года в год вопросы летят в «Водоканал»:
«Куда поток горячий из крана вдруг пропал?»
Запомните, ребята, уже наверняка!
Горячая вода – это работа «ТГК!»
Фото: скриншоты из видео