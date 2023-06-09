Общество 09.06.2023 в 12:26

В Улан-Удэ стендап-комик и «Водоканал» вступили в музыкальную схватку

«Раунд!»: оппоненты исполнили песни в стиле «Короля и шута» (ВИДЕО)
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Текст: Эржена Мансорунова
В Улан-Удэ стендап-комик и «Водоканал» вступили в музыкальную схватку

Весьма музыкальная неделя выдалась в столице Бурятии. Несколько дней назад в нескольких микрорайонах города отключили горячее водоснабжение. По этому случаю известный улан-удэнский стендап-комик Егор Гула опубликовал в социальных сетях песенку о буднях с нагреванием кастрюль и ковшиком. Юмористическая песня написана в стиле группы «Король и шут» под мотив песни «Кукла колдуна».


Отрывок из песни:

«Темный мрачный коридор,

Подхожу к плите в упор.

Ставлю на «девятку» я,

Что б разогреть воды.

Это неудобно!

Но «Водоканалу» все равно.

Каждым летом так бывает

В каждой из квартир!

Нам надоело:

Я с кастрюлькою, в час ночной,

Ковшом себя поливаю

Теплою водой!»

Из-за чьих это все идей?

Город должен быть для людей!»

Однако, Егор в своем творчестве допустил одну очень распространенную среди горожан ошибку. За горячее водоснабжение несет ответственность компания «ТГК-14», а «Водоканал» решает вопросы, связанные только с подачей воды.

Видимо, для сотрудников «Водоканал» этот вопрос тоже был весьма наболевший. Сегодня в своих соцсетях компания опубликовала забавный видеоролик в ответ.

«Дорогие друзья! Надеемся, что вы тоже улыбнётесь после просмотра этого видео. Не можем не поделиться! Ежедневно в адрес «Водоканала» поступает до 5 заявок об отсутствии горячего водоснабжения. Теперь ещё и песни об этом поют. Если коротко: вчера наш коллега (после одного маленького видеоролика) вдохновился и написал небольшой текст «о наболевшем»,

 - пишет компания.
Песню исполнил слесарь на сетях водоснабжения Андрей Смирнов. Он написал ее на мотив песни «Лесник» той же музыкальной группы «Король и Шут».

Отрывок из песни:

«Замученный и нервный, он выбился из сил,

На наш «Водоканал» он ,вдруг, бочку накатил.

«Ну где вода горячая?» - спросил у мужика,

А тот с ухмылкой доброй отправил в «ТГК»…

Будь умней, дружище, я ни в чем не откажу

Я ни в чем не откажу,

Я ни в чем не откажу!

Адрес той конторы, коль желаешь, подскажу!

Коль желаешь, подскажу!

Коль желаешь, подскажу!

Из года в год вопросы летят в «Водоканал»:

«Куда поток горячий из крана вдруг пропал?»

Запомните, ребята, уже наверняка!

Горячая вода – это работа «ТГК!»



Фото: скриншоты из видео

 

Теги
юмор стендап водоканал горячая вода

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