В районе Бурятии парня заставили платить алименты бабушке

Заиграевский районный суд рассмотрел иск прокурора Заиграевского района в отношении местного жителя. Дело касается взыскания алиментов.

Прокурор в интересах пенсионерки просил взыскать алименты на содержание бабушки в размере половины величины прожиточного минимума для пенсионеров - 6737,50 рублей. Жительница нетрудоспособна, а ее пенсии не хватает для проживания.

В прошлом пожилая женщина была опекуном этого жителя с мая 2007 года по август 2015 года. Она является его бабушкой, а родители парня умерли.

«У женщины отсутствует возможность получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей в связи с их смертью. Ответчик в суде исковые требования признал в полном объеме»,

- рассказали в Заиграевском районном суде.



Оценив обстоятельства и представленные доказательства, а также признание исковых требований ответчиком, суд пришел к выводу, что есть законные основания для удовлетворения требований истца. Решение в законную силу не вступило.







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