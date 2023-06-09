Общество 09.06.2023 в 13:18
В районе Бурятии парня заставили платить алименты бабушке
Ранее пожилая женщина была его опекуном
Текст: Евгения Гармаева
Заиграевский районный суд рассмотрел иск прокурора Заиграевского района в отношении местного жителя. Дело касается взыскания алиментов.
Прокурор в интересах пенсионерки просил взыскать алименты на содержание бабушки в размере половины величины прожиточного минимума для пенсионеров - 6737,50 рублей. Жительница нетрудоспособна, а ее пенсии не хватает для проживания.
В прошлом пожилая женщина была опекуном этого жителя с мая 2007 года по август 2015 года. Она является его бабушкой, а родители парня умерли.
Оценив обстоятельства и представленные доказательства, а также признание исковых требований ответчиком, суд пришел к выводу, что есть законные основания для удовлетворения требований истца. Решение в законную силу не вступило.
«У женщины отсутствует возможность получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей в связи с их смертью. Ответчик в суде исковые требования признал в полном объеме»,
- рассказали в Заиграевском районном суде.
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