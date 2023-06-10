В Бурятии одобрили предложение запретить продажу алкоголя в жилых домах

В России планируют запретить продажу алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных домах - подобная инициатива поступила в Госдуму и активно обсуждается. Новацию намерены вводить поэтапно. Вначале ограничить минимальную площадь таких заведений до 50 кв. м. А далее ограничить продажу алкоголя в них с 22:00 до 9:00 утра. Бизнес и общество разделись во мнениях. «Номер один» анализирует ситуацию. Плюсов ограничений явно больше, чем минусов. Но есть нюансы.В обществе есть серьезный запрос на полный запрет продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах. В Госдуме спикер Вячеслав Володин заявил о массовых жалобах на деятельность «наливаек» в жилых домах, торгующих алкоголем в том числе и ночью. Много нареканий и в отношении магазинов, расположенных на первых этажах, также продающих спиртное.«Люди требуют куда более конкретных шагов. Этому подтверждение — социология. Более 80% граждан относятся критически к продаже алкоголя в жилых многоквартирных домах вообще. А мы говорим о том, что надо запретить хотя бы в ночное время», — сообщает URA.RU со ссылкой на депутатов Госдумы. А РБК приводит данные: «В жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. Помимо этого, закрытие заведений общепита также может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма».В Бурятии к возможному запрету торговли относятся с определенной долей пессимизма. Эксперты полагают, что переход на другие меры, более грамотные и продуманные, поможет решить задачу без резких телодвижений.- Ограничения на продажу спиртного приведут к закрытию многих предприятий малого бизнеса, прежде всего небольших магазинчиков, расположенных на первых этажах домов. Ведь не секрет, что почти половина, а где-то и больше выручки у них приходится на продажу спиртных напитков, - сообщила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - Я полагаю, что запретительные меры не работают так, как хотелось бы, примером тому служит антиалкогольная кампания в СССР, которая наряду с положительными моментами нанесла и немало вреда. Вместо того, чтобы что-то запрещать, необходимо проводить просветительскую работу и предоставить населению возможность вести интересную жизнь, когда здоровый образ жизни становится нормой.При этом Татьяна Думнова отметила, что важно не допустить, чтобы доля пьющих граждан увеличивалась. Ведь определенная доля алкоголиков есть в любом обществе, и «с этим, по сути, ничего поделать нельзя». Главное только, чтобы эти люди не мешали обществу и не создавали проблем в общественных отношениях.Эксперты также отмечают, что ограничение на продажу спиртного в заведениях, расположенных в жилых домах, может привести к росту продаж нелегального спиртного.В то же время запрет продаж алкоголя в многоквартирных домах снизит количество споров и конфликтов, связанных с выпивкой в подъездах и общественных местах, полагают в Народном Хурале Бурятии.- Улан-удэнцы просто хотят комфортно жить и не видеть в подъездах и возле них этих пьяных ублюдков, которые мочатся где попало, не обращая внимания на жильцов, - возмущен депутат Игорь Бобков. - Возле этих «наливаек», павильонов и магазинов вся почва и фундаменты пропахли аммиаком, а жильцы боятся отпускать детей на детские площадки с таким соседством. Гнать их надо поганой метлой.По словам депутата, «пора остановить порочную практику, когда квартиры скупаются алкогольными дельцами, переоборудуются и превращаются в «наливайки» и магазины. Вместо того, чтобы построить отдельно стоящее здание и там торговать спиртным».Добавим, что в 2022 - 2023 гг. произошел значительный рост предложения алкоголя не только со стороны местных «наливаек». Но и у федеральных алкогольных торговых сетей, работающих в формате «магазинов у дома». Вернее, магазинов в доме.- Нужно понимать, что этот вопрос рассматривается уже давно и объективно жители квартир над «типа пивными и т. д.» страдают от такого соседства, - считает руководитель Гильдии рестораторов Бурятии Тумур Дондуков. - Однако здесь нужно четко разграничить - где кафе переделано из бывших типовых квартир, а где существует пристрой. Например, «Интерьер» в 18 квартале Улан-Удэ или многочисленные пристрои на проспекте Строителей. Которые изначально спроектированы под нежилые помещения, но имеют один адрес с жилым домом. Поэтому определенные меры для регулирования этого процесса назрели, но при этом важно не наломать дров.Между тем, несмотря на популярность запретительной инициативы, эксперты полагают, что Госдума не пойдет на радикальные меры.- Все это всплыло накануне выборов, возможно, имеет место работа лоббистов, заинтересованных в снижении доходности независимых магазинчиков, мешающих крупным розничным игрокам, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Думаю, что решение запретить подобную торговлю принято не будет, поскольку затрагиваются интересы бюджета, ведь алкогольные акцизы составляют значительную часть доходов казны. Это особенно актуально сегодня, когда доходы от продажи энергоресурсов падают, а расходы на военные нужды увеличиваются.По словам экономиста, «монетарные власти страны не позволят никому снижать доходность по этой части статьи».Добавим, что в Минфине РФ, как сообщает «Коммерсант», идею об ограничениях жестко отвергли. По мнению министерства, «введение полного запрета приведет к сокращению числа добросовестных участников ресторанного рынка, что повлечет сокращение рабочих мест и снижение уровня конкуренции». Про доходы бюджета чиновники минфина не сказали. Но и без этого все понятно. Деньги не пахнут. Алкогольные акцизы нужны бюджету.Фото: «Номер один»