Общество 09.06.2023 в 14:00

«Он ее достал и передал друзьям по цепочке»

В Новосибирской области подросток погиб, спасая тонущую одноклассницу
A- A+
Текст: Номер один
«Он ее достал и передал друзьям по цепочке»
В Новосибирской области утонул 14-летний школьник, спасая из воды одноклассницу. ЧП произошло вечером 7 июня в селе Боровом. Ребята отдыхали вместе на местном озере.

- Катя* пошла в воду и зашла слишком глубоко. Начала тонуть. Кирилл* бросился ей на помощь. Она была уже на дне ямы, а там 5 метров глубина. Кирилл ее достал, передал друзьям по цепочке. В этот момент сам стал тонуть, - рассказали КП-Новосибирск друзья Кирилла.

По словам знакомых, на помощь парню кинулся его друг.

- Он прыгнул в воду прямо в одежде. Схватил Кирилла за руку, но не успел вытащить. Кириллу стало плохо. Он нахлебался воды, у него закатились глаза, мышцы ослабли, стал тяжелый, и его другу не хватило сил вытащить парня, - говорят односельчане погибшего.

Тело парня искали сутки. Только 8 июня водолазам удалось его достать.

- На берегу стояли люди, почему к детям не кинулся на помощь! – возмущаются местные.

СУ СК РФ начал по данному факту доследственную проверку.

- В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

*Имена изменены.

Фото: СУ СК РФ по НСО/соцсети
Теги
инцидент озеро жертва

Все новости

В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
11.06.2023 в 21:59
Как и любой праздник - в заботах и хлопотах
11.06.2023 в 20:41
Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ
11.06.2023 в 19:23
Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций
11.06.2023 в 18:55
В Бурятии в нынешнем году региональный маткапитал получили почти 680 семей
11.06.2023 в 18:45
В Улан-Удэ школьники сдали нормы ГТО
11.06.2023 в 18:29
Строительство животноводческого комплекса на 15 тыс голов начнется в Бурятии
11.06.2023 в 17:26
ВЭФ-2023 сфокусируется на вызовах нового времени
11.06.2023 в 13:15
Почти 2 млн рублей потерял житель Улан-Удэ на криптовалюте
11.06.2023 в 12:16
В Улан-Удэ обновили 23 тыс квадратных метров дорожной разметки
11.06.2023 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
Площадь лесного пожара выросла до 150 гектаров, в том числе 80 гектаров - верховой огонь
11.06.2023 в 21:59
Как и любой праздник - в заботах и хлопотах
Большинство россиян (70%) знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России
11.06.2023 в 20:41
Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ
В праздничном концерте примут участие популярные исполнители Бурятии
11.06.2023 в 19:23
Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций
Инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли на 26,2% и составили 106,1 млрд рублей
11.06.2023 в 18:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru