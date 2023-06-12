В Бурятии появился тайный спонсор социальных разборок

В случае положительного для сироты исхода Владимир Дашиев подготовит шаблоны искового заявления, чтобы другие сироты, пожелавшие взыскать с правительства Бурятии деньги, затраченные ими на аренду жилья, могли ими воспользоваться. И таким образом избежать необходимости нанимать юриста.





Беспрецедентное событие произошло в Бурятии. Меценат, пожелавший остаться неизвестным, решил проспонсировать сирот, которые добиваются от Бурятии положенного им по закону жилья.Меценат выделил деньги на оплату услуг юриста, который будет представлять в суде сирот, намеревающихся взыскать деньги с республики. Этим юристом является Владимир Дашиев, известный постоянным читателям нашего издания.- Не получив положенного жилья от государства, немало сирот вынуждены жить в съемном жилье. На оплату аренды уходит значительная часть средств. Меценат хочет помочь сиротам взыскать эти деньги с государства, - говорит Владимир Дашиев.Пока речь идет об оплате меценатом работы юриста по одному судебному процессу, который тоже станет уникальным для республики.Процесс будет проходить на очень нерадостном фоне.Как известно, в республике среди сирот старше 18 лет существует огромная очередь на получение жилья. Как сообщал ранее «Номер один», на 1 апреля этого года в регионе насчитывалось 6 053 сироты. Из них в возрасте от 18 лет – 4 958. У этих 5 тысяч наступили правовые основания для получения жилья от государства.Средний период реализации права граждан из числа детей-сирот на предоставление жилья составляет порядка 10 - 11 лет, пояснило тогда республиканское минсоцзащиты.Отчаявшись в ожидании жилья, многие сироты подают в суд и выигрывают. Но исполнение вердиктов затягивается. У республиканского министерства социальной защиты населения имеется около 860 неисполненных судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам.- Сирота является улан-удэнцем и живет в арендованном жилье с 2019 года. Сейчас он намерен потребовать возмещения убытков по аренде жилья и взыскать неустойку за неисполнение имеющегося судебного акта (о понуждении предоставить жилье. – Прим. ред.) в разумный срок. У него есть все документы для судебного дела. Уже оформлена нотариальная доверенность на меня, - поясняет Владимир Дашиев.Процесс пройдет в Железнодорожном райсуде Улан-Удэ.- При этом они могут сослаться на тот процесс, если он завершится положительно, - полагает наш собеседник.Намерен ли сирота также обратиться в правоохранительные органы по поводу длительного неисполнения чиновниками решения суда?- Пока такого намерения у него нет. Но, думаю, по результатам судебного разбирательства данный процессуальный ход, возможно, будет сделан, - отмечает юрист.К слову, если говорить о решениях судов. Недавно после рассмотрения в Верховном суде Бурятии вступил в силу приговор в отношении экс-замминистра строительства республики Сергея Рыбальченко. Он признан виновным по делу о жилье для сирот в иволгинском селе Сотниково – построенные дома оказались некачественными.- Данный приговор станет правовым основанием для лиц, которым предоставляли жилье в Сотниково, чтобы взыскать убытки с Минфина Республики Бурятия за незаконные действия должностного лица правительства республики, - также отмечает Владимир Дашиев.К нему уже поступило несколько предварительных запросов от этой группы сирот. Он планирует дать им разъяснения алгоритма действий, которого сироты должны придерживаться, чтобы отстоять свои права.- Им до сих пор новое жилье не предоставили (взамен сотниковского. - Прим. ред.)», - констатирует юрист.В целом атмосфера в теме бурятского «сиротского» жилья неуклонно накаляется.Если упомянутый смелый сирота-первопроходец одержит победу, то это выведет противостояние на качественно новый уровень.Он будет характеризоваться значительным увеличением незапланированных расходов, которые несет бюджет Бурятии из-за несвоевременной выдачи сиротам положенного жилья. Ведь первая победа способна вызвать лавину аналогичных исков.Ущерб для бюджета, возможно, привлечет внимание силовых структур, где зададутся вопросом – кто виноват и что с ними делать. Пока он их внимание не привлекает.Что же касается таинственного мецената, то к нему тоже следует присмотреться повнимательнее. Ведь тема «сиротского жилья» уже давно стала политизированной. И внезапная щедрость, проявленная на старте избирательной кампании в Народный Хурал, вызывает некоторые вопросы. Не исключено, что сирот в очередной раз пытаются использовать в политических целях.Фото: «Номер один»