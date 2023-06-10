Общество 10.06.2023 в 11:40

Лесники Бурятии призывают подготовить дрова заранее

РАЛХ рекомендует населению покупать дрова летом из-за более низкой стоимости

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Текст: "Номер один"
Лесники Бурятии призывают подготовить дрова заранее

Стоимость дровяной древесины повышается с приходом холодов. Основной причиной повышения стоимость дровяной древесины специалисты лесного хозяйства называют высокий спрос из-за отопительного сезона.

В Бурятии определён норматив заготовки дровяной древесины для граждан - он составляет 20 кубометров, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров. Жители Бурятии могут воспользоваться несколькими способами заготовки дровяной древесины, в том числе в период действия особого противопожарного режима.

Для отведения лесосеки с целью заготовки древесины для собственных нужд и заключения договора купли-продажи лесных насаждений местным жителям необходимо обратиться в ближайшее лесничество. Стоит обратить внимание, что в рубку дровяной лесосеки могут идти не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и спелые перестойные деревья, то есть зелёные насаждения.

- Жители, которые заготавливают древесину на лесосеках, могут посещать лесные массивы в том числе в период действия особого противопожарного режима, строго соблюдая правила пожарной безопасности. С собой у местного жителя должны быть подтверждающие документы на заготовку древесины, - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Кроме этого, на сайте Бурприроды определены места, откуда местные жители могут забрать древесину по ценам ниже рыночных. В списке указаны склады и пункты приёма древесины. Ознакомиться со списком можно по ссылке - http://ias.burpriroda.ru/forest/drova/obyavleniya.php


Фото: "Номер один"

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