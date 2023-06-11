Строительство животноводческого комплекса на 15 тыс голов начнется в Бурятии

Строительство животноводческого комплекса на 15 тыс голов стартует в 2023 году в Бурятии. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», компания «Бурятмясторг», построит современный животноводческий комплекс для племенного разведения скота и производства охлажденного и замороженного мяса для внутреннего рынка – до 2,2 тыс тонн в год.Проект с вложениями в размере более 2 млрд рублей будет реализован в Бичурском районе Бурятии по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщили в ее пресс-службе.«Наша цель – создать современный животноводческий комплекс вертикально-интегрированной системы, чтобы совместить все этапы производства: от разведения племенного скота и выращивания собственной кормовой базы - до переработки мяса и реализации уже готовой качественной продукции. Планируемые и закладываемые в проект технологические процессы обеспечат полную безопасность продукции, биологическую и экологическую нейтральность для окружающей среды.Приступить к строительству планируем уже в этом году, чтобы к 2025 году начать поставлять высококачественную мясную продукцию на прилавки местных торговых сетей. Проект рассчитан на укрепление продовольственной безопасности региона и повышение доступности говядины для дальневосточных потребителей. Ориентируемся на широкий ассортимент – стейки, бескостную говядину и мясные консервы», - отметил генеральный директор ООО «Бурятмясторг» Евгений Анисенко.Животноводческий комплекс, рассчитанный на единовременное содержание 15 тыс голов крупнорогатого скота, разместится неподалеку от села Елань. Общая площадь земельных участков превысит 1,6 тыс гектаров, большую часть из них займут кормовые и пастбищные угодья.Предприятие будет состоять из пяти подразделений: племенной фермы, откормочной площадки молодняка, кормозаготовительного и убойного цехов и участка для переработки отходов производства. В рамках проекта также предусмотрен парк сельхозтехники, который будет увеличиваться по мере наращивания поголовья и потребности в посевных площадях. При выходе на производственную мощность наладят выпуск 140 тыс тонн кормов собственного производства.По словам резидента ТОР «Бурятия», в первую очередь планируется подготовить племенной репродуктор и откормочную площадку молодняка, чтобы уже в 2024 году начать формировать стадо. Ставка сделана на разведение совершено новой породы коров для региона – галловейской, которая хорошо приспособлена к круглогодичному пастбищному содержанию, а также имеет хорошие материнские и воспроизводительные качества, легкие отелы.Эта порода крупного рогатого скота мясного направления, одна из древнейших, выведена в 19 веке в Шотландии, в Галлоуэе. Мясо с высоким процентом жирности, убойный выход составляет 65—70 %. Еще один из плюсов разведения галловейской разновидности - неприхотливость животных в уходе. Покрытые длинной густой шерстью, они способны выдерживать низкие и высокие температуры, быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям окружающей среды.В перспективе инвестор рассчитывает создать высокопродуктивный местный тип, возможно, с привлечением генофонда других крупных импортных и отечественных пород. Поставщики коров и телят уже определены – это крупные животноводческие хозяйства Сибири и Краснодарского края.Запуск предприятия позволит трудоустроить более 220 человек. Большую часть сотрудников – до 90% примут на работу из числа жителей Бичурского и прилегающих районов. Для них планируется построить общежитие.«Весной 2023 года границы ТОР были расширены для реализации этого проекта. Компания в статусе резидента ТОР сможет воспользоваться налоговыми льготами и преференциями, получить инфраструктурную поддержку и увеличить рентабельность проекта. Создадим максимально комфортные условия, чтобы инвестор в намеченные сроки запустил животноводческий комплекс. Уже прорабатываем вопросы строительства подъездной автодороги протяженностью 1,7 км и устройства мостового сооружения протяженностью 13 м, предоставления дополнительной господдержки на возмещение расходов по приобретению сельхозтехники и предоставления субсидии на содержание племенного поголовья и приобретение нетелей. Мы заинтересованы, чтобы в регионе создавались крупномасштабные перерабатывающие мощности для производства говядины», - директор КРДВ Бурятия Дмитрий Хамеруев.По информации КРДВ, на ТОР «Бурятия» резиденты реализуют 15 проектов в сфере промышленности, медицины, туризма, сельского хозяйства и деревообработки. Объем вложений превысил 2,6 млрд рублей, более 200 местных жителей работают на предприятиях резидентов.Фото: erdc.ru