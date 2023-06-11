Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ

Творческие коллективы Бурятии 12 июня на главной площади Улан-Удэ жителей поздравят с Днем России. По традиции, в этот день 14-летние школьники, отличившиеся в учебе, спорте, общественной и волонтерской работе, в торжественной церемонии получат свои первые паспорта, сообщили в пресс-службе правительства республики.В праздничном концерте выступят популярные исполнители: Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Тимур Болотов, Евгения Рейзвих, Елена Шашина и мужская группа театра «Забава», группы «Лэйкерс», «Третий регион» и др. Участник специальной военной операции Андрей Казаченко исполнит песню «Живи, Россия моя!». Прозвучит премьера авторской композиции «Посвящение Алдару Цыденжапову» незрячего музыканта Алексея Асхадуллина.Концерт под открытым небом «Я – Россия» состоится 12 июня на площади Советов Улан-Удэ. Начало в 16:00.Организатор концерта – Республиканский центр народного творчества при поддержке Министерства культуры Бурятии.Возрастное ограничение 0+.Фото: egov-buryatia.ru