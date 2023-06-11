Общество 11.06.2023 в 19:23

Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ

В праздничном концерте примут участие популярные исполнители Бурятии
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Текст: Номер один
Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ
Творческие коллективы Бурятии 12 июня на главной площади Улан-Удэ  жителей поздравят с Днем России. По традиции, в этот день 14-летние школьники, отличившиеся в учебе, спорте, общественной и волонтерской работе, в торжественной церемонии получат свои первые паспорта, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В праздничном концерте выступят популярные исполнители: Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Тимур Болотов, Евгения Рейзвих, Елена Шашина и мужская группа театра «Забава», группы «Лэйкерс», «Третий регион» и др. Участник специальной военной операции Андрей Казаченко исполнит песню «Живи, Россия моя!». Прозвучит премьера авторской композиции «Посвящение Алдару Цыденжапову» незрячего музыканта Алексея Асхадуллина.

Концерт под открытым небом «Я – Россия» состоится 12 июня на площади Советов Улан-Удэ. Начало в 16:00.

Организатор концерта – Республиканский центр народного творчества при поддержке Министерства культуры Бурятии.

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Фото: egov-buryatia.ru
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с 7 по 13 июня

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