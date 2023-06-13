Владимир Путин лично наградил раненых военных из Бурятии

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Министерства обороны РФ. Там сейчас проходят лечение военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции. Владимир Путин вручил военным государственные награды и побеседовал с ними.







Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, среди награжденных — наши земляки из 37-й мотострелковой бригады. В их числе командир мотострелкового взвода, старший лейтенант Юрий Желанов. Он удостоился Звезды Героя России. Еще несколько военнослужащих получили Ордена Мужества.





«Командир получил Звезду Героя, все остальные – ордена Мужества. Ордена Мужества – это высокая награда, но, судя по тому, что и как вы рассказываете – артиллерийские обстрелы, потом танки, потом бронемашины, пехота, – это жёсткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле уровень награды, конечно, носит символичный характер. Я думаю, что Юрий Юрьевич [Жуланов] тоже понимает: все здесь присутствующие практически делали ту же самую боевую работу, что делал Юрий Юрьевич. По большому счёту каждый из вас герой в этом смысле», - сказал на встрече с военными Владимир Путин.





Президент также подчеркнул, что государство делает и будет делать всё, чтобы поддержать военнослужащих, их семьи и семьи погибших. «Это святое дело – мы будем всё делать для этого», - сказал Владимир Путин.Как сказано в телеграм-канале главы Бурятии, Ордена Мужества получили:- Балган Банзаракцаев – прапорщик, старшина мотострелковой роты,- Андрей Батуев – рядовой, радиотелефонист,- Анатолий Зуев – старший лейтенант, командир огнемётного взвода,- Андрей Кравцов – рядовой, помощник гранатомётчика,- Юрий Краснояров – рядовой, командир отделения,- Николай Лычко – рядовой, химик отделения,- Сергей Патанов – старший сержант, командир медицинского отделения,- Дмитрий Пилиховский – рядовой, разведчик-пулемётчик,- Кирилл Татаренко – младший сержант, командир отделения.Фото: с сайта kremlin.ru, фотограф Владимир Астапкович, РИА «Новости»