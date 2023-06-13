Общество 13.06.2023 в 09:35

Владимир Путин лично наградил раненых военных из Бурятии

Высоких наград удостоились военнослужащие 37-й мотострелковой бригады
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Текст: Константин Воронов
Владимир Путин лично наградил раненых военных из Бурятии
Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Министерства обороны РФ. Там сейчас проходят лечение военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции. Владимир Путин вручил военным государственные награды и побеседовал с ними.


Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, среди награжденных — наши земляки из 37-й мотострелковой бригады. В их числе командир мотострелкового взвода, старший лейтенант Юрий Желанов. Он удостоился Звезды Героя России. Еще несколько военнослужащих получили Ордена Мужества.


«Командир получил Звезду Героя, все остальные – ордена Мужества. Ордена Мужества – это высокая награда, но, судя по тому, что и как вы рассказываете – артиллерийские обстрелы, потом танки, потом бронемашины, пехота, – это жёсткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле уровень награды, конечно, носит символичный характер. Я думаю, что Юрий Юрьевич [Жуланов] тоже понимает: все здесь присутствующие практически делали ту же самую боевую работу, что делал Юрий Юрьевич. По большому счёту каждый из вас герой в этом смысле», - сказал на встрече с военными Владимир Путин.


Президент также подчеркнул, что государство делает и будет делать всё, чтобы поддержать военнослужащих, их семьи и семьи погибших. «Это святое дело – мы будем всё делать для этого», - сказал Владимир Путин.

Как сказано в телеграм-канале главы Бурятии, Ордена Мужества получили:

- Балган Банзаракцаев – прапорщик, старшина мотострелковой роты,
- Андрей Батуев – рядовой, радиотелефонист,
- Анатолий Зуев – старший лейтенант, командир огнемётного взвода,
- Андрей Кравцов – рядовой, помощник гранатомётчика,
- Юрий Краснояров – рядовой, командир отделения,
- Николай Лычко – рядовой, химик отделения,
- Сергей Патанов – старший сержант, командир медицинского отделения,
- Дмитрий Пилиховский – рядовой, разведчик-пулемётчик,
- Кирилл Татаренко – младший сержант, командир отделения.

Фото: с сайта kremlin.ru, фотограф Владимир Астапкович, РИА «Новости»
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спецоперация награды

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