Общество 13.06.2023 в 11:53

В Бурятии откроют бюст экс-министра образования Сергея Намсараева

Он руководил министерством почти 20 лет
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии откроют бюст экс-министра образования Сергея Намсараева
В этом году, наряду со столетием образования республики, отмечается столетие создания министерства образования Бурятии. В честь этого во дворике Бурятского республиканского института образовательной политики установят бюст бывшего министра образования РБ Сергея Намсараева. 19 июня ему исполнилось бы 70 лет. Открытие пройдет в этот день.

Тогда же состоится научно-практическая конференция, на которую приглашены участники из Бурятии, Москвы, Волгоградской области, Забайкальского края и других регионов. Также тиражом 500 экземпляров вышла книга воспоминаний об экс-министре. В свободной продаже книги не будет - тираж направят в библиотеки республики, также ее получат участники конференции.

Как отмечает нынешний министр образования региона Валерий Поздняков, Сергей Намсараев руководил министерством, в том числе, в начале 1990-х годов. Это были трудные времена, когда зарплату порой выдавали мукой и сахаром. Среди заслуг бывшего министра - активная поддержка развития бурятского языка, развитие образовательной политики Бурятии, помощь в открытии российско-монгольской школы в Улан-Баторе.

Фото: russianstock.ru
Теги
образование

Все новости

Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами
13.06.2023 в 16:00
Ойн баярай медаляар Валерий Цыремпилов шагнагдаба
13.06.2023 в 15:50
В Улан-Удэ зарезали парня в летнем кафе
13.06.2023 в 15:37
В Улан-Удэ мужчина с топором угрожал собаколовам
13.06.2023 в 15:15
Дети Донбасса вновь отдохнут в Бурятии
13.06.2023 в 15:02
В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар
13.06.2023 в 14:53
Арадай Хуралай һунгамалнууд Хяагтын аймагые амаршалба
13.06.2023 в 14:25
Жительница Бурятии обгорела на пожаре
13.06.2023 в 14:12
Мошенники забирали у жителя Бурятии 600 тыс рублей частями
13.06.2023 в 14:02
Биометрическим данным не доверяют
13.06.2023 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами
Власти города не приглашали на праздничный концерт столичных звезд, отдав сцены местным артистам

13.06.2023 в 16:00
Ойн баярай медаляар Валерий Цыремпилов шагнагдаба
13.06.2023 в 15:50
Дети Донбасса вновь отдохнут в Бурятии
В республике их примут в двух лагерях
13.06.2023 в 15:02
Арадай Хуралай һунгамалнууд Хяагтын аймагые амаршалба
13.06.2023 в 14:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru