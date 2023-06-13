В Бурятии откроют бюст экс-министра образования Сергея Намсараева

В этом году, наряду со столетием образования республики, отмечается столетие создания министерства образования Бурятии. В честь этого во дворике Бурятского республиканского института образовательной политики установят бюст бывшего министра образования РБ Сергея Намсараева. 19 июня ему исполнилось бы 70 лет. Открытие пройдет в этот день.Тогда же состоится научно-практическая конференция, на которую приглашены участники из Бурятии, Москвы, Волгоградской области, Забайкальского края и других регионов. Также тиражом 500 экземпляров вышла книга воспоминаний об экс-министре. В свободной продаже книги не будет - тираж направят в библиотеки республики, также ее получат участники конференции.Как отмечает нынешний министр образования региона Валерий Поздняков, Сергей Намсараев руководил министерством, в том числе, в начале 1990-х годов. Это были трудные времена, когда зарплату порой выдавали мукой и сахаром. Среди заслуг бывшего министра - активная поддержка развития бурятского языка, развитие образовательной политики Бурятии, помощь в открытии российско-монгольской школы в Улан-Баторе.Фото: russianstock.ru