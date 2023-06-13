Общество 13.06.2023 в 15:02

Дети Донбасса вновь отдохнут в Бурятии

В республике их примут в двух лагерях
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Текст: Петр Санжиев
Дети Донбасса вновь отдохнут в Бурятии
Школьники из Старобешевского района ДНР, над которым взяла шефство Бурятия этим летом отдохнут в двух лагерях нашей республики. Один из них - это «Юность», где дети Донбасса будут отдыхать во вторую смену, в июле. Другим может стать «Энхалук» или какой-нибудь иной лагерь.

Нынешний год последний, когда летний отдых детей курирует министерство спорта и молодежной политики Бурятии. В 2024 году за это направление станет отвечать министерство образования республики. По словам министра образования Бурятии, раньше так и было, но после создания Минспорта работу в данной сфере отнесли к полномочиям последнего. Теперь все вернется к прежнему принципу - Минобразования станет отвечать и за обучение, и за отдых.

Из-за расширения полномочий в Минобразования перейдет штатная единица сотрудника, который вел это направление. Если этого окажется недостаточно, то штат, вероятно, расширят.

Всего в Бурятии работают 423 организации летнего отдыха детей. Среди них 27 стационарных лагерей, 4 санаторно-оздоровительных, десятки лагерей труда и отдыха и других. Летним отдыхом будет охвачено более 37 тысяч детей. Но это составляет только 26 процентов тех, кто мог бы быть охвачен. Система лагерей нуждается в развитии, модернизации.

Фото: «Номер один»
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