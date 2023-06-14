Общество 14.06.2023 в 12:43

Транспортная полиция снимает с поездов пьяных пассажиров

Трем из них пришлось прервать путешествие по Транссибу на станции Улан-Удэ
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Транспортная полиция снимает с поездов пьяных пассажиров
Десять пассажиров поездов привлечены к административной ответственности за минувшие сутки, шести из них отказано в дальнейшем проезде, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

На нарушителей составлены протоколы за совершение административных правонарушений. В их числе мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения, потребление алкогольной продукции в запрещенных местах, а также -  за курение табака  на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.  
                                                      
Так, двое жителей Хакасии, следовавшие в поезде Владивосток - Москва распивали в пути спиртные напитки, вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью, курили между вагонами. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. Начальником поезда гражданам было отказано в дальнейшем проезде по станции Улан-Удэ. Мужчины привлечены к ответственности.

Также на станции Улан-Удэ одному из пассажиров было отказано в посадке на поезд Чита - Адлер. Причина та же - мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был привлечен к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ.  

Еще два пассажира не доехали до места назначения из-за неподобающего поведения в поезде Иркутск-Анапа. Мужчинам было отказано в проезде на станции Зима, где стражи магистралей составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ.

Одному гражданину, нарушившему общественный порядок в поезде Тында-Кисловодск отказали в проезде на станции Вихоревка. А пассажир поезда Нерюнгри - Красноярск остался на станции Лена. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

«В период летнего курортного сезона увеличивается число случаев выявления в поездах дальнего следования пассажиров, находящихся в пути следования в состоянии алкогольного опьянения. Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте напоминает, что появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения несет угрозу безопасности, как для самого нарушителя, так и для окружающих. Злоупотребление спиртными напитками является одной из причин совершения преступлений или условием, способствующим их совершению», - отметили в линейном управлении.  

Фото: РЖД
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