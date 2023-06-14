Транспортная полиция снимает с поездов пьяных пассажиров

Десять пассажиров поездов привлечены к административной ответственности за минувшие сутки, шести из них отказано в дальнейшем проезде, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.На нарушителей составлены протоколы за совершение административных правонарушений. В их числе мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения, потребление алкогольной продукции в запрещенных местах, а также - за курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.Так, двое жителей Хакасии, следовавшие в поезде Владивосток - Москва распивали в пути спиртные напитки, вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью, курили между вагонами. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. Начальником поезда гражданам было отказано в дальнейшем проезде по станции Улан-Удэ. Мужчины привлечены к ответственности.Также на станции Улан-Удэ одному из пассажиров было отказано в посадке на поезд Чита - Адлер. Причина та же - мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был привлечен к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ.Еще два пассажира не доехали до места назначения из-за неподобающего поведения в поезде Иркутск-Анапа. Мужчинам было отказано в проезде на станции Зима, где стражи магистралей составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ.Одному гражданину, нарушившему общественный порядок в поезде Тында-Кисловодск отказали в проезде на станции Вихоревка. А пассажир поезда Нерюнгри - Красноярск остался на станции Лена. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.«В период летнего курортного сезона увеличивается число случаев выявления в поездах дальнего следования пассажиров, находящихся в пути следования в состоянии алкогольного опьянения. Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте напоминает, что появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения несет угрозу безопасности, как для самого нарушителя, так и для окружающих. Злоупотребление спиртными напитками является одной из причин совершения преступлений или условием, способствующим их совершению», - отметили в линейном управлении.Фото: РЖД