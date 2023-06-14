Общество 14.06.2023 в 16:23

В Улан-Удэ ищут 30-летнюю горожанку

Еще 9 апреля она ушла из дома прогуляться и не вернулась

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ищут 30-летнюю горожанку
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 30-летнюю жительницу города Надежду Гришанову, которая 9 апреля около 11:00 ушла из дома на улице Ключевской, чтобы прогуляться, и до настоящего времени не вернулась.

Заявление о ее пропаже поступило от родственников 30 апреля. Ранее она уходила.

Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, плотного телосложения, рост 150 см, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: небольшое родимое пятно под правым глазом.

При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(908)595-85-92, 8(914)056-68-98 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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