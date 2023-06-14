В Улан-Удэ ищут 30-летнюю горожанку

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 30-летнюю жительницу города Надежду Гришанову, которая 9 апреля около 11:00 ушла из дома на улице Ключевской, чтобы прогуляться, и до настоящего времени не вернулась.Заявление о ее пропаже поступило от родственников 30 апреля. Ранее она уходила.Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, плотного телосложения, рост 150 см, волосы темно-русые, глаза карие.Особые приметы: небольшое родимое пятно под правым глазом.При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении просятФото: МВД по Бурятии