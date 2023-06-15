В Бурятии еще один Герой России

Владимир Дарковский, уроженец поселка Селендума Селенгинского района, удостоен звания Героя России. Эта высшая награда присвоена ему президентом Российской Федерации Владимиром Путиным за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, сообщили в правительстве Бурятии.Младший лейтенант Владимир Дарковский служит в 14-й отдельной бригаде специального назначения в Хабаровске и с первых дней участвует в специальной военной операции.Отметим, за период проведения СВО звание Героя России присвоено еще девяти военнослужащим воинских соединений из Бурятии: полковнику Денису Шишову, лейтенанту Максиму Концову, ефрейтору Дмитрию Фаршиневу, старшему лейтенанту Александру Попову, полковнику Денису Сорокину, старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову, полковнику Виталию Сукуеву, майору Энверу Набиеву, старшему лейтенанту Юрию Жуланову.Все они стали ярким примером подлинного служения Отечеству, а высочайшая награда — это признание героического вклада в сражении за победу над врагом.Фото: egov-buryatia.ru