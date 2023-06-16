Общество 16.06.2023 в 09:14

В Бурятии восстановлено движение по дороге в Окинский район

Из-за размыва дороги сообщение с районом было прервано на несколько дней
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии восстановлено движение по дороге в Окинский район
В Окинском районе Бурятии восстановлен участок на 90-м км дороги Монды-Орлик, который 12 июня размыла вышедшая из берегов река. Как сообщили в Минтрансе, движение открыто для всех видов транспорта.

«На участке уложено 2 дополнительные водопропускные трубы, отсыпано около 400 м3 земполотна. Над восстановлением работали 5 единиц спецтехники», - рассказали в Минтрансе.

Фото: Минтранс Бурятии
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