Общество 16.06.2023 в 09:14
В Бурятии восстановлено движение по дороге в Окинский район
Из-за размыва дороги сообщение с районом было прервано на несколько дней
Текст: Константин Воронов
В Окинском районе Бурятии восстановлен участок на 90-м км дороги Монды-Орлик, который 12 июня размыла вышедшая из берегов река. Как сообщили в Минтрансе, движение открыто для всех видов транспорта.
«На участке уложено 2 дополнительные водопропускные трубы, отсыпано около 400 м3 земполотна. Над восстановлением работали 5 единиц спецтехники», - рассказали в Минтрансе.
Фото: Минтранс Бурятии
«На участке уложено 2 дополнительные водопропускные трубы, отсыпано около 400 м3 земполотна. Над восстановлением работали 5 единиц спецтехники», - рассказали в Минтрансе.
Фото: Минтранс Бурятии
Тегидорога Окинский район