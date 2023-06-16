Общество 16.06.2023 в 09:52

В Бурятии на границе задержан радиоактивный «Хорёк»

Машину из Монголии с повышенным радиационным фоном выявили на МАПП Кяхта
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии на границе задержан радиоактивный «Хорёк»
В Бурятии сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта выявили легковой автомобиль «Тойота Харриер» с повышенным радиационным фоном. Автомобиль перемещался из Монголии в Россию, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

При въезде машины в пункт пропуска сработала автомобильная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь». Был проведен таможенный осмотр автомобиля с использованием переносных технических средств радиационного контроля. Согласно показаниям приборов мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в передней части автомобиля в районе радиатора составила 4,17 мкЗв/ч при естественном радиационном фоне 0,13 мкЗв/ч, уровень бета-загрязнения составил 144,2 част/см²×мин.

В ходе проведения первичной идентификации выявлен радионуклид Cs-137 (Цезий-137) техногенный. Никаких посторонних вложений и предметов в передней части автомобиля и в районе радиатора обнаружено не было.

По словам начальника таможенного поста Врежа Татевосяна, такой уровень ионизирующего излучения превышает естественный и представляет опасность для здоровья, а радиоактивные источники должны перемещаться через таможенную границу в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. Он добавил, что согласно действующим нормативным документам для принятия решений в подобных случаях таможенники приглашают специалистов Роспотребнадзора, которые принимают окончательное решение о возможности ввоза товаров.

В данном случае после дополнительных измерений радиационных параметров объекта, сотрудниками Роспотребнадзора принято решение о запрете въезда транспортного средства в Россию.



Фото: Бурятская таможня
Теги
инцидент радиация граница

Все новости

В Бурятии намерены развивать малую авиацию
16.06.2023 в 10:02
В Бурятии отдохнут 100 школьников из ДНР
16.06.2023 в 10:00
В Бурятии на границе задержан радиоактивный «Хорёк»
16.06.2023 в 09:52
Галан Гунзыновай дурасхаал мүнхэлэгдэбэ
16.06.2023 в 09:50
В Улан-Удэ судят руководителя СТО, где произошел взрыв
16.06.2023 в 09:43
В Бурятии обновят 21 сельскую почту
16.06.2023 в 09:27
В Муйском районе Бурятии потушили крупный лесной пожар
16.06.2023 в 09:24
В Бурятии восстановлено движение по дороге в Окинский район
16.06.2023 в 09:14
Снос старого дачного дома
16.06.2023 в 09:00
В Бурятии неизлечимая зараза пожирает леса
16.06.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Галан Гунзыновай дурасхаал мүнхэлэгдэбэ
16.06.2023 в 09:50
В Бурятии обновят 21 сельскую почту
Глава Бурятии и гендиректор Почты России подписали на ПМЭФ соглашение о модернизации почтовых отделений
16.06.2023 в 09:27
В Бурятии восстановлено движение по дороге в Окинский район
Из-за размыва дороги сообщение с районом было прервано на несколько дней
16.06.2023 в 09:14
Снос старого дачного дома
Есть ли какие-то ограничения?
16.06.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru