В Бурятии на границе задержан радиоактивный «Хорёк»

В Бурятии сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта выявили легковой автомобиль «Тойота Харриер» с повышенным радиационным фоном. Автомобиль перемещался из Монголии в Россию, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.При въезде машины в пункт пропуска сработала автомобильная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь». Был проведен таможенный осмотр автомобиля с использованием переносных технических средств радиационного контроля. Согласно показаниям приборов мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в передней части автомобиля в районе радиатора составила 4,17 мкЗв/ч при естественном радиационном фоне 0,13 мкЗв/ч, уровень бета-загрязнения составил 144,2 част/см²×мин.В ходе проведения первичной идентификации выявлен радионуклид Cs-137 (Цезий-137) техногенный. Никаких посторонних вложений и предметов в передней части автомобиля и в районе радиатора обнаружено не было.По словам начальника таможенного поста Врежа Татевосяна, такой уровень ионизирующего излучения превышает естественный и представляет опасность для здоровья, а радиоактивные источники должны перемещаться через таможенную границу в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. Он добавил, что согласно действующим нормативным документам для принятия решений в подобных случаях таможенники приглашают специалистов Роспотребнадзора, которые принимают окончательное решение о возможности ввоза товаров.В данном случае после дополнительных измерений радиационных параметров объекта, сотрудниками Роспотребнадзора принято решение о запрете въезда транспортного средства в Россию.Фото: Бурятская таможня