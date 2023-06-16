В Бурятии туристы оккупировали побережье Байкала

На фоне снижения доступности заграничного отдыха и роста цен в иностранных отелях гостиничная отрасль Бурятии ожидает в сезоне 2023 года бурный рост числа туристов. Однако никто не ожидал, что рост их прибытий на Байкал будет настолько бурным. Оказалось, что уже в начале июня туристам на Байкале негде остановиться.Как уже сообщал «Номер один», главным препятствием для роста турпотока в Бурятию, судя по опросам туристов, уже побывавших в республике, выступает недостаточная инфраструктура. Это нехватка нормальных гостиниц, ресторанов, транспортных маршрутов, качественного сервиса. Прежде всего на Байкале.- На минувших выходных с семьей приехали в Гремячинск, думали, снимем номер, но свободных не оказалось, поехали дальше в Турку, там тоже все занято на выходные, - жалуется в соцсетях улан-удэнка Светлана.Разочарование ждало ее и в Горячинске, где также все места забронировали заранее, а единственный вариант какой-то грязной ночлежки с полупьяными туристами семью не устроил.- Пришлось вечером нам всем возвращаться в Улан-Удэ, - сокрушается туристка.Директор турфирмы «Жассо» Светлана Цыбикдоржиева не видит в этом ничего удивительного.- Мы ожидали, что это лето станет очень напряженным для средств размещения в связи с ростом внутреннего турпотока, в июле и августе ситуация предвидится еще более сложной, поскольку иногородние туристы выкупили большие блоки места в качественных гостиницах, - полагает эксперт. - Будем надеяться, что модульные гостиницы, активно строящиеся при господдержке, сдадут раньше срока.Напомним, что на реализацию 19 новых туристических гостиничных проектов Бурятия получила из федерального бюджета 300 млн рублей, еще 340 млн рублей в туробъекты инвестируют сами предприниматели.Между тем председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев полагает, что нехватка мест в июне была временной.- Обычно такие пиковые периоды бывают в июле, но никак не в июне. Здесь, конечно, совпало и желание улан-удэнских туристов отдохнуть после долгой зимы, и аномально жаркая для этого времени погода, совпавшая с тремя выходными днями, - отмечает Вячеслав Дмитриев. - Но жара на Байкале уже спала, и появились свободные места.Тем не менее нехватка отелей на Байкале во время пикового сезона может привести к резкому повышению цены номеров, что отразится на стоимости отдыха. Это может стать перебором для некоторых граждан и причиной отказа от поездки на Байкал. А еще создать проблемы и неудобства для туристов, которые не смогут забронировать достойное размещение. В долгосрочной перспективе нехватка гостиничных номеров на Байкале чревата уменьшением притока отдыхающих и потерей доходов для местного бизнеса.Фото: «Номер один»