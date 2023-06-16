Общество 16.06.2023 в 20:33

«У нас будут точки соприкосновения и плодотворное сотрудничество»

Игорь Шутенков обсудил с мэром Маньчжурии вопросы сотрудничества
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«У нас будут точки соприкосновения и плодотворное сотрудничество»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел сегодня рабочую встречу с мэром Маньчжурии господином Юе Годун. Он совершает первую зарубежную поездку после назначения именно в Бурятию. В этом году Улан-Удэ и Маньчжурия отмечают юбилейную дату – 30 лет со дня установления побратимских связей, сообщили в администрации столицы Бурятии.

«Уважаемый господин Юе Годун, уважаемые коллеги, я искренне рад приветствовать вас в нашем городе. Маньчжурия – это наш первый город-побратим Улан-Удэ в КНР, с которого началась наша дружба с другими городами Китая. В этом году мы отмечаем 30 лет наших побратимских отношений. С этим я и вас, и нас поздравляю и желаю дальнейшего продолжения наших крепких дружеских, деловых и торговых отношений. Уверен,  сегодняшняя встреча придаст новый импульс дружбе между нашими городами, будет способствовать развитию взаимовыгодных связей в реализации ряда коммерческих и некоммерческих проектов в разных сферах», - поприветствовал гостей Игорь Шутенков.

Господин Юе Годун, в свою очередь, рассказал, что Улан-Удэ – это первый российский город, который он посетил в качестве мэра Маньчжурии, и поблагодарил за приглашение посетить мероприятия, посвященные Дню города Улан-Удэ. Также он выступил с предложением развивать сотрудничество в области туризма, культуры, образования, здравоохранения.

«Совместными усилиями, на основе взаимного понимания и доверия мы планируем расширять обмен и сотрудничество в различных областях. Верим, что благодаря совместным усилиям укрепятся братские отношения между нашими городами, укрепятся торгово-экономические связи. И в гуманитарной области предлагаю активно проводить обмен и сотрудничество в области культуры, образования и здравоохранения, устанавливать отношения между нашими народами и в особенности между молодежью: организовывать детские лагери, объединяться литературно-художественными тропами, чтобы укрепить дружбу между нашими странами и народами», - сказал Юе Годун.

Игорь Шутенков поддержал высказанные предложения, в том числе, по образовательному обмену, организации отдыха детей и молодежи между двумя городами.

«Отправлять к вам на отдых наше молодое поколение, принимать ваших детей на берегах Байкала – я думаю, у нас будут точки соприкосновения и плодотворное сотрудничество», - резюмировал Игорь Шутенков.

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

Отметим, семь городов Китая являются городами-побратимами Улан-Удэ. Это Маньчжурия, Хух-Хото, Хулунбуир, Эрлянь, Чанчунь, Ланьчжоу и Уланчаб.

Фото: ulan-ude-info.ru
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