Строительство объектов здравоохранения Бурятии пережило рокировку

В Бурятии должен был начаться очередной этап реконструкции Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Этап был призван позволить больнице сделать очередной шаг вперед. Планировалось провести работы по хирургическим блокам №1 и 2. Но в современных условиях планы пришлось скорректировать.Такие крупные проекты всегда реализуются при финансовой поддержке федерального центра. Как отмечают в министерстве здравоохранения республики, пока данные объекты не попали в федеральную программу. До 2025 года намечено разработать проектно-сметную документацию.«Ковид показал, что у нас сейчас самая сложная ситуация по инфекционным заболеваниям. Здание инфекционной больницы - 1937 года. Оно старое. И поэтому сейчас в приоритете стоит строительство инфекционной больницы, идет разработка проектно-сметной документации и будет начато строительство – это попало в федеральную программу. Дальше у нас цель также строить хирургический корпус Больницы скорой медицинской помощи…», - говорит Валерий Амагыров, заместитель министра здравоохранения Бурятии - председатель комитета финансовой и организационно-правовой работы.Он поясняет, что работа по дальнейшему развитию Республиканской больницы была запланирована на 2022 год, но поменялись приоритеты.Фото: «Номер один»