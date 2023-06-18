Глава Бурятии посетил дацан в Санкт-Петербурге

Свои впечатления о «Дацане Гунзэчойнэй» глава республики Алексей Цыденов описал в соцсетях:«Он был построен в 1909—1915 гг. по инициативе выдающегося бурятского ламы и учёного Агвана Доржиева.Очень красивая архитектура, внутреннее убранство храма. Оформлением интерьеров занимался Николай Рерих, по его эскизам были выполнены цветные витражи в стиле модерн.Петербургский Дацан очень «живой», у него много прихожан из числа наших земляков, но и петербуржцев. Наши эмчи-ламы во главе с Дид Хамбо-ламой Будой Бадмаевым постоянно ведут приемы. До 50 посетителей в день бывает у Буда Ламы. Он также ведет активную просветительскую и образовательную деятельность, читает лекции по философии буддизма, издал книгу «Лекции по философии и практике буддизма».Обсудили с ним много вопросов, в том числе Первый международный буддийский форум, который пройдет 17-19 августа в Улан-Удэ и Иволгинском дацане.Желаю процветания нашему дацану!»