Общество 18.06.2023 в 13:20
Глава Бурятии посетил дацан в Санкт-Петербурге
Он был построен по инициативе выдающегося бурятского ламы и учёного Агвана Доржиева
Текст: Номер один
Свои впечатления о «Дацане Гунзэчойнэй» глава республики Алексей Цыденов описал в соцсетях:
«Он был построен в 1909—1915 гг. по инициативе выдающегося бурятского ламы и учёного Агвана Доржиева.
Очень красивая архитектура, внутреннее убранство храма. Оформлением интерьеров занимался Николай Рерих, по его эскизам были выполнены цветные витражи в стиле модерн.
Петербургский Дацан очень «живой», у него много прихожан из числа наших земляков, но и петербуржцев. Наши эмчи-ламы во главе с Дид Хамбо-ламой Будой Бадмаевым постоянно ведут приемы. До 50 посетителей в день бывает у Буда Ламы. Он также ведет активную просветительскую и образовательную деятельность, читает лекции по философии буддизма, издал книгу «Лекции по философии и практике буддизма».
Обсудили с ним много вопросов, в том числе Первый международный буддийский форум, который пройдет 17-19 августа в Улан-Удэ и Иволгинском дацане.
Желаю процветания нашему дацану!»
«Он был построен в 1909—1915 гг. по инициативе выдающегося бурятского ламы и учёного Агвана Доржиева.
Очень красивая архитектура, внутреннее убранство храма. Оформлением интерьеров занимался Николай Рерих, по его эскизам были выполнены цветные витражи в стиле модерн.
Петербургский Дацан очень «живой», у него много прихожан из числа наших земляков, но и петербуржцев. Наши эмчи-ламы во главе с Дид Хамбо-ламой Будой Бадмаевым постоянно ведут приемы. До 50 посетителей в день бывает у Буда Ламы. Он также ведет активную просветительскую и образовательную деятельность, читает лекции по философии буддизма, издал книгу «Лекции по философии и практике буддизма».
Обсудили с ним много вопросов, в том числе Первый международный буддийский форум, который пройдет 17-19 августа в Улан-Удэ и Иволгинском дацане.
Желаю процветания нашему дацану!»
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