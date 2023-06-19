Общество 19.06.2023 в 17:54

Бурятия получит свыше 2 млрд рублей на развитие сельских территорий

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Текст: Константин Воронов
Бурятия получит свыше 2 млрд рублей на развитие сельских территорий
Правительство России в опережающем порядке профинансирует проекты по комплексному развитию сельских территорий, выделив на эти цели дополнительные средства. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия. Республике выделили 1,8 млрд рублей на 2023 год и еще 450 млн - на 2024 год.

Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в республике опережающее финансирование получат четыре социальных объекта:

- Сельский дом культуры в улусе Тохой Селенгинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Плавательный бассейн площадью 1976 кв. метров в Гусиноозерске, ввод в эксплуатацию в 2024 году;

- Детский сад на 150 мест в селе Петропавловка Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году;

- Детский сад на 50 мест в селе Цагатуй Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.

Помимо этих объектов в республике в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено строительство:

- Школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Школы на 100 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Детского сада на 50 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Детского сада на 100 мест по ул. Школьная в селе Никольск Мухоршибирского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Спортивный зал на территории МАОУ «Петропавловская СОШ № 1» Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.

Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений», которые входят в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото: Минстрой Бурятии

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