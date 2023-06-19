Бурятия получит свыше 2 млрд рублей на развитие сельских территорий

Правительство России в опережающем порядке профинансирует проекты по комплексному развитию сельских территорий, выделив на эти цели дополнительные средства. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия. Республике выделили 1,8 млрд рублей на 2023 год и еще 450 млн - на 2024 год.Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в республике опережающее финансирование получат четыре социальных объекта:- Сельский дом культуры в улусе Тохой Селенгинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;- Плавательный бассейн площадью 1976 кв. метров в Гусиноозерске, ввод в эксплуатацию в 2024 году;- Детский сад на 150 мест в селе Петропавловка Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году;- Детский сад на 50 мест в селе Цагатуй Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.Помимо этих объектов в республике в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено строительство:- Школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;- Школы на 100 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;- Детского сада на 50 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;- Детского сада на 100 мест по ул. Школьная в селе Никольск Мухоршибирского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;- Спортивный зал на территории МАОУ «Петропавловская СОШ № 1» Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений», которые входят в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».Фото: Минстрой Бурятии