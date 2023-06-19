Общество 19.06.2023 в 17:54
Бурятия получит свыше 2 млрд рублей на развитие сельских территорий
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Текст: Константин Воронов
Правительство России в опережающем порядке профинансирует проекты по комплексному развитию сельских территорий, выделив на эти цели дополнительные средства. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия. Республике выделили 1,8 млрд рублей на 2023 год и еще 450 млн - на 2024 год.
Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в республике опережающее финансирование получат четыре социальных объекта:
- Сельский дом культуры в улусе Тохой Селенгинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Плавательный бассейн площадью 1976 кв. метров в Гусиноозерске, ввод в эксплуатацию в 2024 году;
- Детский сад на 150 мест в селе Петропавловка Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году;
- Детский сад на 50 мест в селе Цагатуй Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.
Помимо этих объектов в республике в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено строительство:
- Школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Школы на 100 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Детского сада на 50 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Детского сада на 100 мест по ул. Школьная в селе Никольск Мухоршибирского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Спортивный зал на территории МАОУ «Петропавловская СОШ № 1» Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.
Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений», которые входят в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».
Фото: Минстрой Бурятии
Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в республике опережающее финансирование получат четыре социальных объекта:
- Сельский дом культуры в улусе Тохой Селенгинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Плавательный бассейн площадью 1976 кв. метров в Гусиноозерске, ввод в эксплуатацию в 2024 году;
- Детский сад на 150 мест в селе Петропавловка Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году;
- Детский сад на 50 мест в селе Цагатуй Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.
Помимо этих объектов в республике в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено строительство:
- Школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Школы на 100 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Детского сада на 50 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Детского сада на 100 мест по ул. Школьная в селе Никольск Мухоршибирского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;
- Спортивный зал на территории МАОУ «Петропавловская СОШ № 1» Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.
Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений», которые входят в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».
Фото: Минстрой Бурятии