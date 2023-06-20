Общество 20.06.2023 в 14:18

Микрорайон Улан-Удэ может остаться без горячей воды до начала сентября

Ремонт объектов ЖКХ в Сосновом Бору идет со срывом графика
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Текст: Константин Воронов
Микрорайон Улан-Удэ может остаться без горячей воды до начала сентября
Сегодня в Улан-Удэ комиссия, состоящая из представителей Комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района и ресурсоснабжающей организации посетила котельную №23 и центральный тепловой пункт в Сосновом Бору. Эти объекты находятся на балансе «ЖКС №10».

Горячую воду в этом микрорайоне по согласованному графику работ должны были дать 15 июня. Однако теперь коммунальщики хотят продлить отключение до 10 июля. Причина – вновь выявленные неисправности: порыв на паропроводе и мазутных подогревателях.


– Мы сделали запрос в военную прокуратуру, поскольку это противоречит действующей нормативной документации. Приехали сюда. Ситуация не очень хорошая, мягко говоря. Нет ни материалов, ни людей, а объем работ предстоит колоссальный. С ремонтных работ по порыву паропровода техника снята на другую аварию, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. – В настоящее время будем выходить на руководство «ЖКС №10», которое находится в Хабаровске, чтобы оттуда к нам приезжал внешний управляющий. Надо переходить на круглосуточный режим работы. Иначе с таким темпом работ горячая вода не появиться и к 5 сентября – началу отопительного сезона.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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