Пропавшую в Улан-Удэ горожанку нашли в кругу бомжей

Полиция Улан-Удэ обнаружила 30-летнюю женщину, которая 9 апреля ушла из дома на улице Ключевской, чтобы прогуляться, и не вернулась. Заявление о её пропаже поступило от родственников 30 апреля.«Горожанка обнаружена на улице Борсоева в кругу граждан без определенного места жительства. О своем розыске она знала, но возвращаться домой не планировала. Родственники уведомлены о местонахождении женщины», - сообщили в МВД Бурятии.