Общество 20.06.2023 в 15:38

Пропавшую в Улан-Удэ горожанку нашли в кругу бомжей

Женщина отказалась возвращаться домой
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Текст: Константин Воронов
Пропавшую в Улан-Удэ горожанку нашли в кругу бомжей
Полиция Улан-Удэ обнаружила 30-летнюю женщину, которая 9 апреля ушла из дома на улице Ключевской, чтобы прогуляться, и не вернулась. Заявление о её пропаже поступило от родственников 30 апреля.

«Горожанка обнаружена на улице Борсоева в кругу граждан без определенного места жительства. О своем розыске она знала, но возвращаться домой не планировала. Родственники уведомлены о местонахождении женщины», - сообщили в МВД Бурятии.
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