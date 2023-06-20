Мэр Улан-Удэ: Таможенники наравне с пограничниками и армией защищают рубежи нашей Родины

Мэр Улан-Удэ поздравил с 35-летним юбилеем сотрудников таможни. Сегодня Бурятская таможня в составе Дальневосточного таможенного управления — это почти 500 человек, вместе с ними работают и 22 служебные собаки.История Бурятской таможни имеет прямое отношение к Улан-Удэ, ведь именно в городском аэропорту 35 лет назад был создан пункт контроля за американскими инспекционными группами и наблюдателями. B 1988 гoдy cтoлицa cтaлa мecтoм диcлoкaции aмepикaнcкиx инcпeкций пo кoнтpoлю нaд paзopyжeниeм. B cвязи c этим и пoявилacь нeoбxoдимocть coздaния тaмoжeннoй cлyжбы. И тогда небольшой коллектив улан-удэнской таможни с честью выполнил поставленные задачи.Сегодня Бурятская таможня включает четыре таможенных поста. Это воздушный пункт пропуска (Мухино), железнодорожный (Наушки), многосторонний автомобильный (Кяхта) и двусторонний автомобильный (Монды). Каждый год через них перемещается около 7,5 млн тонн грузов, более 500 тысяч человек, до 150 тысяч единиц легкового транспорта, свыше 4 тысяч грузового и около тысячи воздушных судов.- Это год у нас такой хороший - юбилейный. Мы отмечаем 100-летие нашей республики, мы отмечаем 100-летие Улан-Удэ как столицы любимой Бурятии. Хочу сказать, что у бурятской таможни есть своя страничка в истории нашего города, нашей республики. Потому что мы всегда позиционировали себя как торговый центр Сибири, через нас проходили товары и в одну, и другую сторону. Наши коллеги-таможенники наравне с пограничниками и армией защищают рубежи нашей Родины и также наравне с Минфином пополняют казну государства, поэтому улан-удэнцы благодарны нашим коллегам, и мы всегда готовы подставить плечо для решения бытовых или каких-то иных проблем таможенников, - от имени администрации города и улан-удэнцев поздравил таможенников мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Как отметил начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин, в таможне не забывают накопленный опыт, добрые традиции, которые заложили ветераны таможенной службы. В их числе первый начальник Бурятской таможни, в честь которого в Улан-Удэ названа улица, где сейчас находится административное здание таможни, Виктор Петрович Военнов.Многое из изъятого на таможне, например, предметы старины и одежду передают в музеи и социальные учреждения республики. Эта работа была начата в 2010 году. За эти годы в Национальный музей Республики Бурятия были переданы старинные монеты XII-XVIII веков, фрагменты костей динозавра, зуб мамонтенка, дериваты краснокнижных животных, швейная машинка 19 века, предметы бытовой утвари начала 20 века. Кроме того, в социальные и религиозные учреждения бурятские таможенники безвозмездно передали товаров на сумму 2,7 млн рублей. Все перечисленное перемещалось с нарушением таможенного законодательства и было изъято при таможенном контроле.Фото: мэрия Улан-Удэ