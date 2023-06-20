В Чите за угон машины осужден житель Улан-Удэ

Прокуратура Черновского района Читы подержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Улан-Удэ, обвинявшегося в «угоне», сообщили в Забайкальской краевой прокуратуре.Суд установил, что в сентябре 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома у своей знакомой, взял ключи от ее автомобиля. Заведя находившийся рядом с домом Cherry Tyggo 4 стоимостью 1,5 млн рублей, он угнал его и бросил после того, как не справился с управлением и совершил его опрокидывание, повредив автомобиль.Черновский районный суд Читы признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.Иск потерпевшей о возмещении ущерба рассматривается судом в рамках гражданского дела.Фото: pixabay.com