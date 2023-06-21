Многодетный житель Улан-Удэ получил срок в колонии строгого режима

Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего улан-удэнца – отца пятерых детей. Он, будучи в нетрезвом состоянии, едва не отправил на тот свет своего знакомого.

В феврале текущего года семейная пара решила сходить на кладбище. Перед походом на погост супруги распили бутылку водки, пил в основном мужчина. После кладбища решили навестить брата супруга, являющегося инвалидом. Так как в гости ходить с пустыми руками не принято, по пути выпившие супруги отоварились еще двумя бутылками водки.

В доме брата находился его знакомый, который на тот момент проживал с ним. Компания села за стол. Вскоре женщина ушла домой, а брат, который к приходу родственников был уже нетрезв, пошел в комнату спать.

Когда алкоголь закончился, мужчины поссорились. Брат хозяина дома начал упрекать собутыльника в том, что тот пропил всю пенсию брата. Слово за слово и мужчины перешли к выяснению, кто прав, в драке.

Первым удар нанес многодетный отец – он ударил собутыльника кулаком два раза в лицо. Побитый нанес ответный удар – повалил обидчика на пол, на спину и два раза ударил в затылок. После этого направился к выходу.

Брат хозяина сильно разозлился, схватил нож, догнал собутыльника и ударил его ножом в спину.

Раненый мужчина вышел во двор, самостоятельно позвонил в скорую, а также своей знакомой, которую также попросил вызвать скорую помощь. После этого раненый вышел за ограду ждать медиков. Вскоре скорая приехала, мужчину госпитализировали, сделали две операции. Если бы ему не оказали своевременную медицинскую помощь, улан-удэнец бы умер от кровопотери. Ранивший его мужчина никакую помощь оказать не пытался, в скорую не звонил, так как был очень зол.

Многодетный отец в своем поступке раскаялся, навещал знакомого в больнице, носил ему лекарства. В материалах дела также сообщается о том, что подсудимый нигде не работал, перебивался калымами.

Преступление квалифицировали по части 3 статьи 30, части 1 ст.105 УК РФ. На суде он оправдывался тем, что не хотел убивать знакомого, а только напугать и если бы он был трезв, то за нож не схватился.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил улан-удэнца к 6 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: "Номер один"